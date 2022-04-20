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Magazin19 Nisan günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
HaberlerMagazin Haberleri 19 Nisan günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
• 20 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:

19 Nisan günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

Survivor 2022 All Star yarışmasında, ünlüler ve gönüllüler zorlu dokunulmazlık oyunlarının ardından ödül için karşı karşıya geldi. Dört dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımı için bir ada konseyi gerçekleşti. Konseye ise Nagihan-Hikmet gerginliği damga vurdu. 19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?

• 20 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
119 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
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Survivor'a veda eden isim belli oldu! 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler, hafta boyunca dört dokunulmazlık yarışına çıktı ve nefes kesen bir performans ortaya koydu. Ancak dört oyunun da kaybedeni gönüllüler oldu. Eleme adaylarını belirleyen mavi takımdan bir isim, 19 Nisan akşamı Survivor olma hayallerine veda etti. Öncesinde ise ödül oyunu gerçekleşti. İşte Survivor'da yaşananlar...

2SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, ünlülere karşı bu zamana kadar aldıkları en ağır mağlubiyet ile haftayı tamamladı. Dört dokunulmazlık oyununda da kaybeden taraf gönüllüler oldu ve dört ismi potaya soktu. Akabinde elemeden hemen önce beklenen ödül için zorlu bir mücadele gerçekleşti.

319 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

Haftanın ödülü ise bir hafta boyunca uyku çekecekleri yataklar ve Bursa kebabı yemeği oldu.

Kadınlar mücadelesini 8-7 ünlüler kazandı. Erkekler yarışının kazananı da gönüllüler oldu ve en iyiler turuna geçildi. 3-0'lık en iyiler turunun ve ödülün kazananı gönüllüler oldu.

419 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

Oyun esnasında Nagihan'ın oyunun ardından atış yapması konusunda Hikmet'in uyarması, gerginliğe neden oldu. Nagihan, yaşanaların ardından Hikmet'e sert sözler sarf etti. Hikmet de bu nedenle oyun alanından uzaklaştı. Ödül oyununun son bulmasının hemen ardından Murat Ceylan, yaşanan gerilimle ilgili Nagihan'a, ''Ben bugün senin daha soğuk kanlı olup bir yerde durmanı çok istedim.Çünkü benim tanıdığım Nagihan sinirlenir, kızar ama bir yerde durur. Hiçbir isim bu kadar kötü sözü kaldıramaz.'' ifadelerini kullanırken Hikmet'e de soğukkanlılığı nedeniyle teşekkür etti.

5ACUN ILICALI, NAGİHANA NET KONUŞTU

ACUN ILICALI, NAGİHAN'A NET KONUŞTU

Nagihan, Acun Ilıcalı'nın oyun alanında Hikmet ile arasında gçen gerilim hakkında, ''Geçmiş kariyerime çamur atan biriyle sürekli uğraşıyorum. Ben Hikmet'in hakkını vermeye çalışıyorum ama artık ben bitme noktasındayım. Ben Survivor'ı yaşmaya gelmiş bir kadınım, Survivor hariç her şeyi yaşıyorum. Bir olay değil aslında daha önceki olaylar da vardı.

Sürekli benle konuşmaya çalışan bir Hikmet var. Ben onla konuşmak istemiyorum. Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı kollamasını istemiyorum.

Bu şekilde de yaşamak istemiyorum, kalmak da istemiyorum. Daha ötesi ne olabilir Acun bey siz söyleyin? Yüzünü, sesini duymak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.

Acun Ilcalı, ada konseyin de Nagihan ile Hikmet arasında geçen tartışma hakkında konuştu ve yaptırımı duyurdu.

Ilıcalı, ''Genelde senin sinirinin bolzulmasına hak veririm. Ama sinirim bozuk diye baltayla dolaşmana da izin veremem. Hikmet'i eleştirdiğim çok konu var. Bazı yerlerde gereğinden fazla ileri gidiyor. Bunlar normal hayatta her zaman yaşanmıştır. Bugünkü olayda yaptığın hareket yanlış. Sen deneme yapamazsın. Sen fazladan atmaya başladın.'' dedi.

619 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

Nagihan'ın söz konusu fazla atmama kuralından haberi olmadığını belirtmesi üzerine Ilıcalı, diğer yarışmacılara söz hakkı verdi.

Ardından Hikmet'in Nagihan'a itirazı hakkında, 'Hayatımda gördüğüm en düzgün itiraz.'' ifadesini kullandı.

Acun Ilcalı devamında; ''Şu anlattıklarının hepsini dinliyorum, zaten seyrettim. Sen bugün neler yaptığının farkında mısın? Anlatayım mı neler yaptığını?

Sadece tek bir yerde çok haklısın ama burayı kendi alanına çevirmek olmuyor. Durmadan kötü söz söylüyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Senin söylediklerini kabul etmiyorum, bununla ilgili kararımızı da açıklayacağım.

En favori yarışmacılardan olabilirsin, bir saniye tereddüt etmem, her şeyi yapar ve göze alırım. Şu yaptıklarını kim yaptıysa aynı yaptırımı yapacağım.

719 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

Nagihan hiç durmamandan ötürü, kimse bu hakareti duymak zorunda değil. Defalarca hakaret ettiğin için bir ödülden yararlanmama yaptırımı yapıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

8ACİL DURUM KONSEYİ

ACİL DURUM KONSEYİ!

Acil durum konseyi olacak. Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız. Survivor'da yeni dönem başlayacak.

9SURVİVORA VEDA EDEN İSİM

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM!

Haftanın eleme adayları gönüllülerden çıktı. Kadınlar potası olmasına karar veren gönüllülerden, en çok oyu alan; Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur haftanın gitme adayları oldu. Elenen isim Yağmur oldu.

1019 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
1119 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
1219 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
1319 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
1419 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
1519 Nisan günü Survivorda kim elendi Survivorda ödül oyununda kazanan hangi takım oldu İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

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