19 Nisan günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım
Survivor 2022 All Star yarışmasında, ünlüler ve gönüllüler zorlu dokunulmazlık oyunlarının ardından ödül için karşı karşıya geldi. Dört dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımı için bir ada konseyi gerçekleşti. Konseye ise Nagihan-Hikmet gerginliği damga vurdu. 19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?
Survivor'a veda eden isim belli oldu! 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler, hafta boyunca dört dokunulmazlık yarışına çıktı ve nefes kesen bir performans ortaya koydu. Ancak dört oyunun da kaybedeni gönüllüler oldu. Eleme adaylarını belirleyen mavi takımdan bir isim, 19 Nisan akşamı Survivor olma hayallerine veda etti. Öncesinde ise ödül oyunu gerçekleşti. İşte Survivor'da yaşananlar...
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Gönüllüler takımı, ünlülere karşı bu zamana kadar aldıkları en ağır mağlubiyet ile haftayı tamamladı. Dört dokunulmazlık oyununda da kaybeden taraf gönüllüler oldu ve dört ismi potaya soktu. Akabinde elemeden hemen önce beklenen ödül için zorlu bir mücadele gerçekleşti.
Oyun esnasında Nagihan'ın oyunun ardından atış yapması konusunda Hikmet'in uyarması, gerginliğe neden oldu. Nagihan, yaşanaların ardından Hikmet'e sert sözler sarf etti. Hikmet de bu nedenle oyun alanından uzaklaştı. Ödül oyununun son bulmasının hemen ardından Murat Ceylan, yaşanan gerilimle ilgili Nagihan'a, ''Ben bugün senin daha soğuk kanlı olup bir yerde durmanı çok istedim.Çünkü benim tanıdığım Nagihan sinirlenir, kızar ama bir yerde durur. Hiçbir isim bu kadar kötü sözü kaldıramaz.'' ifadelerini kullanırken Hikmet'e de soğukkanlılığı nedeniyle teşekkür etti.
ACUN ILICALI, NAGİHAN'A NET KONUŞTU
Nagihan, Acun Ilıcalı'nın oyun alanında Hikmet ile arasında gçen gerilim hakkında, ''Geçmiş kariyerime çamur atan biriyle sürekli uğraşıyorum. Ben Hikmet'in hakkını vermeye çalışıyorum ama artık ben bitme noktasındayım. Ben Survivor'ı yaşmaya gelmiş bir kadınım, Survivor hariç her şeyi yaşıyorum. Bir olay değil aslında daha önceki olaylar da vardı.
Sürekli benle konuşmaya çalışan bir Hikmet var. Ben onla konuşmak istemiyorum. Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı kollamasını istemiyorum.
Bu şekilde de yaşamak istemiyorum, kalmak da istemiyorum. Daha ötesi ne olabilir Acun bey siz söyleyin? Yüzünü, sesini duymak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.
Acun Ilcalı, ada konseyin de Nagihan ile Hikmet arasında geçen tartışma hakkında konuştu ve yaptırımı duyurdu.
Ilıcalı, ''Genelde senin sinirinin bolzulmasına hak veririm. Ama sinirim bozuk diye baltayla dolaşmana da izin veremem. Hikmet'i eleştirdiğim çok konu var. Bazı yerlerde gereğinden fazla ileri gidiyor. Bunlar normal hayatta her zaman yaşanmıştır. Bugünkü olayda yaptığın hareket yanlış. Sen deneme yapamazsın. Sen fazladan atmaya başladın.'' dedi.
Nagihan'ın söz konusu fazla atmama kuralından haberi olmadığını belirtmesi üzerine Ilıcalı, diğer yarışmacılara söz hakkı verdi.
Ardından Hikmet'in Nagihan'a itirazı hakkında, 'Hayatımda gördüğüm en düzgün itiraz.'' ifadesini kullandı.
Acun Ilcalı devamında; ''Şu anlattıklarının hepsini dinliyorum, zaten seyrettim. Sen bugün neler yaptığının farkında mısın? Anlatayım mı neler yaptığını?
Sadece tek bir yerde çok haklısın ama burayı kendi alanına çevirmek olmuyor. Durmadan kötü söz söylüyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Senin söylediklerini kabul etmiyorum, bununla ilgili kararımızı da açıklayacağım.
En favori yarışmacılardan olabilirsin, bir saniye tereddüt etmem, her şeyi yapar ve göze alırım. Şu yaptıklarını kim yaptıysa aynı yaptırımı yapacağım.