19 Nisan günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununda kazanan hangi takım oldu? İşte elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım

ACUN ILICALI, NAGİHAN'A NET KONUŞTU

Nagihan, Acun Ilıcalı'nın oyun alanında Hikmet ile arasında gçen gerilim hakkında, ''Geçmiş kariyerime çamur atan biriyle sürekli uğraşıyorum. Ben Hikmet'in hakkını vermeye çalışıyorum ama artık ben bitme noktasındayım. Ben Survivor'ı yaşmaya gelmiş bir kadınım, Survivor hariç her şeyi yaşıyorum. Bir olay değil aslında daha önceki olaylar da vardı.



Sürekli benle konuşmaya çalışan bir Hikmet var. Ben onla konuşmak istemiyorum. Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı kollamasını istemiyorum.



Bu şekilde de yaşamak istemiyorum, kalmak da istemiyorum. Daha ötesi ne olabilir Acun bey siz söyleyin? Yüzünü, sesini duymak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.



Acun Ilcalı, ada konseyin de Nagihan ile Hikmet arasında geçen tartışma hakkında konuştu ve yaptırımı duyurdu.



Ilıcalı, ''Genelde senin sinirinin bolzulmasına hak veririm. Ama sinirim bozuk diye baltayla dolaşmana da izin veremem. Hikmet'i eleştirdiğim çok konu var. Bazı yerlerde gereğinden fazla ileri gidiyor. Bunlar normal hayatta her zaman yaşanmıştır. Bugünkü olayda yaptığın hareket yanlış. Sen deneme yapamazsın. Sen fazladan atmaya başladın.'' dedi.