19 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları





1919’da Samsun’da yakılan kurtuluş meşalesi, bugün hâlâ yüreklerimizi aydınlatıyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, gençlerimizin bayramını gönülden kutluyorum.



Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle emanet ettiği bu kutsal değer, geleceğe taşınacak en büyük sorumluluktur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimize ilham, cesaret ve güç versin.



Geleceğimizin teminatı olan gençlerin; fikirde, ilimde, sporda ve her alanda ileri gitmeleri dileğiyle... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!