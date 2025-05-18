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Gündem19 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları
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19 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları

19 Mayıs gününü Atatürk, gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Bu anlamlı ve özel günü tebrik etmek için birbirinden duygu dolu 19 Mayıs mesajları arayışında olanlar için derledik. Atatürk, 19 Mayıs günü Samsun'a yola çıkarak Kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile anmak isteyenler duygu dolu en güzel resimli 19 Mayıs mesajları ve sözlerini araştırıyor. en anlamlı, resimli, uzun-kısa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesaj ve sözleri...

• 18 Mayıs 2025 - 21:29 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2025 - 21:29 • Son Güncelleme:
119 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.'' (Mustafa Kemal Atatürk)

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal Atatürk)"

219 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, gençliğin gücüyle… 19 Mayıs kutlu olsun!

Samsun’da yakılan ateş, sonsuza dek yanacak! 19 Mayıs kutlu olsun!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güvenimiz sonsuz.

319 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



1919’da Samsun’da yakılan kurtuluş meşalesi, bugün hâlâ yüreklerimizi aydınlatıyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, gençlerimizin bayramını gönülden kutluyorum.

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle emanet ettiği bu kutsal değer, geleceğe taşınacak en büyük sorumluluktur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimize ilham, cesaret ve güç versin.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerin; fikirde, ilimde, sporda ve her alanda ileri gitmeleri dileğiyle... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

419 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



"Her 19 Mayıs'ta bir kez daha hatırlıyoruz ki, özgürlüğe atılan ilk adım, geleceğimizin teminatı olan gençliğe armağan edilmiştir."

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." M. K. Atatürk

519 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



Bugün, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, bugün gençlerimizin azmi ve çalışkanlığı ile devam ediyor. Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

619 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



"Atatürk'ün gençliğe olan inancı, bizlere umut ve cesaret veriyor. 19 Mayıs kutlu olsun!"*

"Her 19 Mayıs'ta milletçe yeniden doğar, geleceğe daha güçlü adımlarla yürürüz. Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

719 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını coşkuyla kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı bu anlamlı günü, gençlerimize adadığı bayramı coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun.

819 Mayıs kutlama mesajları 2025: En anlamlı kısa uzun Atatürk görselli 19 Mayıs bayramı mesajları



Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Nice 19 Mayıslara!

Bağımsızlığımızın simgesi olan 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.