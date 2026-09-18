18 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni

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Diyanet'in 18 Eylül 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Ahîlik Ahlakı” oldu.

Hutbenin girişinde, Peygamber Efendimizin güvenilir olma özelliği hatırlatılarak bu erdemin ticaret hayatına da yansıtılması gerektiği ifade edildi.

Helal kazancın peşinden gitmek, dürüst ve güvenilir olmak, haksız rekabetten kaçınmak, adaleti gözetmek ve sözleşmelere uymak ticaretin temel ahlaki ilkeleri arasında sıralandı.

Diyanet, Ahîlik geleneğini de bu ilkeler üzerinden ele aldı. Ticaret, zanaat ve ustalığı ahlakla birleştiren Ahîlik teşkilatının esnaf ile müşteri arasında güvene dayalı bir ilişki kurduğu anlatıldı.

BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNDE ESNAF VE TÜCCARLARA ÇAĞRI

18 Eylül Cuma hutbesinde, ticaret hayatında kazancın her şeyin önüne geçirilmesi ve aldatmanın bir başarı yöntemi olarak görülmesi eleştirildi.

Hutbede bazı kişilerin malın kusurunu gizlemeyi ustalık, gerçeği çarpıtmayı ise pazarlama tekniği olarak görebildiğine dikkat çekildi. Bu bölümde Peygamber Efendimizin “Bizi aldatan bizden değildir!” hadisi hatırlatıldı.

Esnaf, tüccar ve zanaatkârlara seslenilen bölümde, alışverişte dürüstlüğün yalnızca kişisel bir erdem değil, aynı zamanda kul ve kamu hakkıyla ilgili bir sorumluluk olduğu vurgulandı.