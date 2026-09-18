18 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni
Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Eylül 2026 Cuma hutbesini yayımladı. Cuma namazı öncesinde “Bugünkü cuma hutbesinin konusu ne?” ve “18 Eylül cuma hutbesi PDF metni” sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu haftanın hutbesi “Ahîlik Ahlakı” başlığıyla hazırlandı. Hutbede dürüst ticaret, helal kazanç, esnaf ve müşteri arasındaki güven ile ölçü ve tartıda hile yapılmaması gerektiği üzerinde duruldu.
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18 Eylül 2026 Cuma hutbesinin konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan haftanın hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde cuma namazında okunacak.
Bu haftanın hutbesinde ticaret hayatındaki ahlaki sorumluluklar ele alındı. “Ahîlik Ahlakı” başlığını taşıyan metinde, kazanç elde ederken dürüstlükten ayrılmamanın, müşteriyi aldatmamanın ve kul hakkına riayet etmenin önemi vurgulandı.
Hutbenin dikkat çeken bölümlerinden biri de doğrudan esnaf, tüccar ve zanaatkârlara yapılan çağrı oldu. Malın kusurunu gizlemekten ölçü ve tartıda hile yapmaya, stokçuluktan karaborsacılığa kadar ticaret hayatındaki yanlış uygulamalara değinildi.
18 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
Diyanet'in 18 Eylül 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Ahîlik Ahlakı” oldu.
Hutbenin girişinde, Peygamber Efendimizin güvenilir olma özelliği hatırlatılarak bu erdemin ticaret hayatına da yansıtılması gerektiği ifade edildi.
Helal kazancın peşinden gitmek, dürüst ve güvenilir olmak, haksız rekabetten kaçınmak, adaleti gözetmek ve sözleşmelere uymak ticaretin temel ahlaki ilkeleri arasında sıralandı.
Diyanet, Ahîlik geleneğini de bu ilkeler üzerinden ele aldı. Ticaret, zanaat ve ustalığı ahlakla birleştiren Ahîlik teşkilatının esnaf ile müşteri arasında güvene dayalı bir ilişki kurduğu anlatıldı.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNDE ESNAF VE TÜCCARLARA ÇAĞRI
18 Eylül Cuma hutbesinde, ticaret hayatında kazancın her şeyin önüne geçirilmesi ve aldatmanın bir başarı yöntemi olarak görülmesi eleştirildi.
Hutbede bazı kişilerin malın kusurunu gizlemeyi ustalık, gerçeği çarpıtmayı ise pazarlama tekniği olarak görebildiğine dikkat çekildi. Bu bölümde Peygamber Efendimizin “Bizi aldatan bizden değildir!” hadisi hatırlatıldı.
Esnaf, tüccar ve zanaatkârlara seslenilen bölümde, alışverişte dürüstlüğün yalnızca kişisel bir erdem değil, aynı zamanda kul ve kamu hakkıyla ilgili bir sorumluluk olduğu vurgulandı.
DİYANET'TEN ÖLÇÜ VE TARTIDA HİLE, STOKÇULUK VE KARABORSACILIK MESAJI
Haftanın hutbesinde ticaret ahlakına ilişkin uyarılar somut örneklerle anlatıldı.
Kur'an-ı Kerim'in Mutaffifîn suresinin ilk üç ayetine yer verilerek ölçü ve tartıda hile yapılmaması gerektiği hatırlatıldı.
Hutbede rüşvet, faiz, karaborsacılık ve stokçuluk gibi dinen uygun görülmeyen kazanç yollarından uzak durulması istendi. Günlük işlerin ve ticari faaliyetlerin, ibadetlerin ve başkalarının haklarına karşı sorumlulukların önüne geçirilmemesi gerektiği de belirtildi.
Diyanet, Ahîlik ilkelerinin ticaret hayatına yansıtılmasının toplumdaki güven, huzur ve adaleti güçlendireceği mesajını verdi.
18 EYLÜL CUMA HUTBESİ PDF METNİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 18 Eylül 2026 Cuma hutbesinin PDF metni yayımlandı.
“Ahîlik Ahlakı” başlıklı hutbede öne çıkan konular şöyle:
Helal kazanç, dürüstlük ve güvenilir ticaret
Ahîlik geleneğinin esnaf ve müşteri arasındaki güvene katkısı
Malın kusurunu gizleme ve müşteriyi aldatmaya karşı uyarılar
Ölçü ve tartıda hile yapılmaması
Rüşvet, faiz, karaborsacılık ve stokçuluktan uzak durulması
Kul ve kamu hakkına riayet edilmesi
Hutbede Müslim'in Îmân bölümünden bir hadise ve Mutaffifîn suresinin ilk üç ayetine yer verildi.
Metin, alışverişte ve alacak talep ederken hoşgörülü davranmanın önemini hatırlatan hadisle tamamlandı.
Diyanet'in yayımladığı hutbenin tamamına ve PDF metnine aşağıdaki resmî kaynaktan ulaşılabiliyor.
18 Eylül Cuma Hutbesi PDF metnini görmek için tıklayın