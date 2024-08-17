Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi?
HaberlerGündem Haberleri 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi?

17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi?

Yaşandığı dönem "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremin yıldönümünde bir kez daha depremin şiddeti, merkez üssü ve depremde kaç kişinin öldüğü sorgulanıyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 99 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 depreminin şiddeti ve merkez üssü…

• 17 Ağustos 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
117 Ağustos depreminde kaç kişi öldü 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye'yi yasa boğan depremde binlerce yurttaş hayatını kaybetti. Peki, 99 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Ağustos 1999 depreminin şiddeti ve merkez üssü…

299 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü

99 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 kilometre güneydoğusunda meydana gelmiştir. Deprem 45 saniye sürdü.

317 Ağustos depreminde kaç kişi öldü

17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

417 Ağustos depreminde kaç kişi öldü 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi

Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

517 AĞUSTOS DEPREMİ İLLERE GÖRE ÖLÜ SAYISI

17 AĞUSTOS DEPREMİ İLLERE GÖRE ÖLÜ SAYISI

Bolu: 270Bursa*: 268Eskişehir*: 86İstanbul*: 981Kocaeli: 9.477Sakarya: 3.891Yalova: 2.504Zonguldak: 3

6SON 100 YILDA TÜRKİYEDE YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER

SON 100 YILDA TÜRKİYE'DE YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.924 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,517 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.412 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.21 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,423 Ekim 2011 Van Depremi 7.224 Ocak 2020 Elazığ Depremi 6.630 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,66 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.7 ve 7,6