17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi?
Yaşandığı dönem "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremin yıldönümünde bir kez daha depremin şiddeti, merkez üssü ve depremde kaç kişinin öldüğü sorgulanıyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 99 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 depreminin şiddeti ve merkez üssü…
• 17 Ağustos 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 11:32 • Son Güncelleme: