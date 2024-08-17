17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 depremi saat kaçta oldu, hangi gün, 1999 Marmara depremi merkez üssü neresiydi?

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye'yi yasa boğan depremde binlerce yurttaş hayatını kaybetti. Peki, 99 depremi saat kaçta ve nerede oldu, Gölcük depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Ağustos 1999 depreminin şiddeti ve merkez üssü…