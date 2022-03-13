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Galatasaray16 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı
HaberlerGalatasaray Haberleri 16 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı
• 13 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:

16 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığı, Premier Lig devinden 16 yıldızın kendisine yeni takım bulmak için harekete geçtiği belirtildi.

• 13 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
116 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

216 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

İngiliz hükümeti, oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil olmak üzere tüm finansal faaliyetlerini askıya aldığı Chelsea Kulübü'nün banka hesabının da geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

316 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Abramovich'in satışa çıkardığı ve kazanacak tüm paranın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına göndereceğini açıkladığı Chelsea'nin yeni sahibinin İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Londra emlak geliştiricisi Jonathan Goldstein, LA Dodgers'ın kısmi sahibi Todd Boehly, Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve New York Jets'in sahibi Woody Johnson'dan birinin olması bekleniyor.

416 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

İngiliz efsane Rio Ferdinand da yaptığı açıklamada Chelsea'deki kaosun yıldız isimlerde endişe ve korkuya neden olacağı ve bunun Stamford Bridge'den bir oyuncu göçüne yol açabileceğini söyledi.

516 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Son olarak Hyundai'nin yıllık 40 milyon Euro'luk anlaşmasını askıya aldığını duyurduğu Chelsea'de hemen hemen her gün yeni bir şok yaşanıyor.

616 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Dünyanın diğer dev takımları da Chelsea'de yaşanan bu kaostan faydalanmak için yıldız isimlerle ilgili transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte o transfer girişimleri...

716 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Kepa Arrizabalaga - Lazio & Atletico Madrid

816 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Reece James - Real Madrid & Manchester City

916 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Cesar Azpilicueta - Barcelona & Atletico Madrid

1016 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Antonio Rüdiger - PSG & Juventus & Real Madrid & Bayern Münih & Newcastle

1116 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Andreas Christensen - Barcelona

1216 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Marcos Alonso - Lazio & Barcelona

1316 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Emerson Palmieri - Juventus & Lazio

1416 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

N'Golo Kante - PSG

1516 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Jorginho - Juventus

1616 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Saul Niguez - Atletico Madrid'e dönecek

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Ross Barkley - Galatasaray

1816 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Hakim Ziyech - Bayern Münih & Milan

1916 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Christian Pulisic - Juventus

2016 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Callum Hudson-Odoi - Lazio

2116 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Timo Werner - Barcelona & Borussia Dortmund

2216 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

Romelu Lukaku - Barcelona & Inter & Atletico Madrid

2316 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

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16 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı

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