• 13 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
16 yıldız kendisine yeni takım baktı aralarından bir tanesini Burak Elmas kaptı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığı, Premier Lig devinden 16 yıldızın kendisine yeni takım bulmak için harekete geçtiği belirtildi.
• 13 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
1
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
3
Abramovich'in satışa çıkardığı ve kazanacak tüm paranın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına göndereceğini açıkladığı Chelsea'nin yeni sahibinin İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Londra emlak geliştiricisi Jonathan Goldstein, LA Dodgers'ın kısmi sahibi Todd Boehly, Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve New York Jets'in sahibi Woody Johnson'dan birinin olması bekleniyor.
4