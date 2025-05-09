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Gündem16 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak! Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak
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16 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak! Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Antalya'da 16 yaşındaki 2 lise öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. Geliştirdikleri proje büyük ses getirdi. Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, öğrencilere geri çeviremeyecekleri teklifte bulundu. Başarılı öğrencilerin geliştirdikleri proje bilimde çığır açacak ve bir geleneği adeta tarihin tozlu sayfalarına gömecek. İşte detaylar...

Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
116 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Antalya'da özel bir lisenin öğrencileri, geliştirdikleri sağlık teknolojisi projesiyle Stanford Üniversitesi'nden yaz stajı daveti aldı.

216 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Alerji krizlerinde hızlı ve etkili müdahaleyi kolaylaştırmak için geliştirdikleri 'Epicase' isimli proje ile Stanford Üniversitesi'nden staj kazanan öğrenciler Ayda Coşkunfırat (16) ve Ceylin Adıyaman (16), bu fırsatın gelecekleri için heyecan verici bir adım olduğunu kaydetti.

316 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Özel lise, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi (Stanford HealthCare) ile yürüttüğü uluslararası iş birliği kapsamında öğrencilerinin geliştirdiği 40 projeyi jüriye sundu. Biyomedikal mühendisleri, doktorlar ve proje yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde birinci ve ikinci olan takımlar Stanford Üniversitesi'nde yaz stajı hakkı kazandı.

416 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

lise öğrencileri Ceylin Adıyaman ve Ayda Coşkunfırat, alerji krizlerinde acil müdahaleyi kolaylaştırmayı amaçlayan 'Epicase' adlı projeleriyle jüri tarafından ikinci seçildi.

516 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Öğrenciler, bu başarılarıyla Stanford HealthCare tarafından yaz stajına davet edilen ikinci Türk takımı oldu. Öğrencilerin geliştirdiği 'Epicase' isimli proje, alerji ve anafilaktik şok durumlarında kullanılan epipen için özel bir kılıf içeriyor. Bu kılıf, canlı konum paylaşımı ve anlık veri aktarımı özellikleriyle acil durumlara müdahaleyi hızlandırırken, ayrıca ilacın son kullanma tarihi gibi bilgileri de takip edebilen sistem olarak hem kullanıcıların hem de yakınlarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

616 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Proje hakkında bilgi veren Taner Altunbaran, “Sadece ulusal değil, uluslararası alanda da iz bırakmak istiyoruz. Bu vizyon kapsamında Stanford Üniversitesi biyomedikal bölümü ile ortaklaşa bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında farklı kampüslerden 138 öğrencimizingeliştirdiği 40 projeyle Stanford Üniversitesi'ne gittik. Öğrencilerimiz yıl içerisinde geliştirdikleri projeleri daha önce TÜBİTAK, Teknofest'e gönderdiler. Bu projelerin daha da geliştirilmiş hallerini Burada yapılan sunumlar sonrasında Stanford'da sunum yaptılar.finale kalan projeler arasındaetabında seçilen projeler tekrar sunum yaptı ve bu sunum sonucundaAnkara Çayyolu Lisesi öğrencilerimizin geliştirdikleri okulumuz 'Ozon Terapi Yatağı Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı' projesi birinciliği kazandı. Antalya Lisesi öğrencilerimizin hazırladığıokulumuz 'Epicase' projesi ise ikinci seçildi.Daha sonra Stanford HealthCare Merkezi tarafından yapılandeğerlendirmeler sonucunda 'Epicase' projesinin de eş birinci proje olarak görülmesi uygun görüldü ve ödül olarak böylece ikinci grup olarak Antalya Liseleri öğrencilerimiz de Stanford Üniversitesi hastanelerinde 1 aylık staj imkânı kazandı" dedi.

716 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Proje detaylarına yer veren Altunbaran, “Bu proje kapsamında bir epipen kılıf var, bu epipen kılıfı canlı konum paylaşıyor, aynı zamanda anlık veri paylaşabiliyor, son kullanım tarihini gözlemleyebiliyor. Böylece alerjik krizi yaşayan bireylerin hem kullanıcıların kendilerinin hem de yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen inovatif bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Stanford Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği de öğrencilerimizin bilimsel gelişimine büyük katkı sağladı. Epicase projesi jüriyi etkileyen, inovatif ve insan hayatına dokunan bir projeydi. Finalde küçük bir puan farkıyla ikinci seçilmesine rağmen, son değerlendirmede birincilik ödülüne eşdeğer görülerek staj hakkı kazandı" diye konuştu. Bu ödülün öğrencilerin geleceği için önemine vurgu yapan Altunbaran, “Staj imkânı kazanan öğrencilerimiz Stanford Üniversitesi biyomedikal bölümünün 4 farklı alanında 3 farklı seansta staj imkânı bulacak. Tabii bu aslında sadece bir yarışma değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapı öğrencilerimiz için. Liseler olarak sadece sınava öğrenci hazırlamıyoruz, aynı zamanda geleceğe de gençlerimizle hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda şunu görüyoruz; bilim sınır tanımıyor" dedi.

816 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Projeye başlama süreçlerini anlatan Bilfen Antalya Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ceylin Adıyaman, “Ders sırasında bu projeden haberdar olduk. Okulumuza gelen Stanford ekibiyle konuştuktan sonra çok ilgimi çekti. Alerji hastalarıyla ilgili bir şey yapmak istedik. Bir kitaptan ilham alarak bu fikri oluşturduk. Yaklaşık 6 ay çalıştık, 3D yazıcıyla bir prototip hazırladık ve sunum için hazırlandık. Sunumlar sırasında çok heyecanlandık ama her seferinde daha iyi anlattık. Finale kaldığımız açıklandığında çok şaşırdık ve mutlu olduk. Bu staj benim eğitim hayatımı tamamen değiştirecek" dedi. Projenin diğer ortağı olan ve ilerde tıp fakültesinde okumak istediğini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Ayda Coşkunfırat ise “Başta kimya hocamızdan bu projeyi duyduk. Ceylin'le birlikte araştırmalar yaptık, prototip oluşturduk. Amerika'da çok yaygın alerji, o yüzden oradakilerin empati kurabilmesi için de çok önemli bir alan olduğunu düşünerek bu projeyi hazırladık. Stanford'daki sunumlara kadar sürekli geliştirmeye devam ettik. İlk açıklamada finalistler arasında olmadığımızı duyunca üzüldük ama ardından dördüncü takım olarak açıklandık. Sonra ikinci seçildiğimizi öğrenmek büyük mutluluktu. Stanford'da yaz stajına davet edilmek bizim için çok heyecan verici" diye konuştu.