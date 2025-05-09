16 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak! Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Projeye başlama süreçlerini anlatan Bilfen Antalya Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ceylin Adıyaman, “Ders sırasında bu projeden haberdar olduk. Okulumuza gelen Stanford ekibiyle konuştuktan sonra çok ilgimi çekti. Alerji hastalarıyla ilgili bir şey yapmak istedik. Bir kitaptan ilham alarak bu fikri oluşturduk. Yaklaşık 6 ay çalıştık, 3D yazıcıyla bir prototip hazırladık ve sunum için hazırlandık. Sunumlar sırasında çok heyecanlandık ama her seferinde daha iyi anlattık. Finale kaldığımız açıklandığında çok şaşırdık ve mutlu olduk. Bu staj benim eğitim hayatımı tamamen değiştirecek" dedi. Projenin diğer ortağı olan ve ilerde tıp fakültesinde okumak istediğini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Ayda Coşkunfırat ise “Başta kimya hocamızdan bu projeyi duyduk. Ceylin'le birlikte araştırmalar yaptık, prototip oluşturduk. Amerika'da çok yaygın alerji, o yüzden oradakilerin empati kurabilmesi için de çok önemli bir alan olduğunu düşünerek bu projeyi hazırladık. Stanford'daki sunumlara kadar sürekli geliştirmeye devam ettik. İlk açıklamada finalistler arasında olmadığımızı duyunca üzüldük ama ardından dördüncü takım olarak açıklandık. Sonra ikinci seçildiğimizi öğrenmek büyük mutluluktu. Stanford'da yaz stajına davet edilmek bizim için çok heyecan verici" diye konuştu.