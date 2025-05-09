16 yaşındaki 2 öğrencinin projesi bilimde çığır açacak! Dünyanın en iyi üniversitesi seçti, artık tarihe karışacak

Proje detaylarına yer veren Altunbaran, “Bu proje kapsamında bir epipen kılıf var, bu epipen kılıfı canlı konum paylaşıyor, aynı zamanda anlık veri paylaşabiliyor, son kullanım tarihini gözlemleyebiliyor. Böylece alerjik krizi yaşayan bireylerin hem kullanıcıların kendilerinin hem de yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen inovatif bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Stanford Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği de öğrencilerimizin bilimsel gelişimine büyük katkı sağladı. Epicase projesi jüriyi etkileyen, inovatif ve insan hayatına dokunan bir projeydi. Finalde küçük bir puan farkıyla ikinci seçilmesine rağmen, son değerlendirmede birincilik ödülüne eşdeğer görülerek staj hakkı kazandı" diye konuştu. Bu ödülün öğrencilerin geleceği için önemine vurgu yapan Altunbaran, “Staj imkânı kazanan öğrencilerimiz Stanford Üniversitesi biyomedikal bölümünün 4 farklı alanında 3 farklı seansta staj imkânı bulacak. Tabii bu aslında sadece bir yarışma değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapı öğrencilerimiz için. Liseler olarak sadece sınava öğrenci hazırlamıyoruz, aynı zamanda geleceğe de gençlerimizle hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda şunu görüyoruz; bilim sınır tanımıyor" dedi.