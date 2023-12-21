15 saat 6 dakika sürecek! Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?
Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Türkiye'de ise en uzun gece15 saat 6 dakika sürecek ve ülkenin en kuzey noktasında bulunan ilde yaşanacak. 21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarihti ve Kuzey Yarım Küre’de günler uzar, Güney Yarım Küre’de ise kısalır. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır. Peki, Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?
• 21 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme: