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Gündem15 saat 6 dakika sürecek! Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?
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15 saat 6 dakika sürecek! Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?

Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Türkiye'de ise en uzun gece15 saat 6 dakika sürecek ve ülkenin en kuzey noktasında bulunan ilde yaşanacak. 21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarihti ve Kuzey Yarım Küre’de günler uzar, Güney Yarım Küre’de ise kısalır. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır. Peki, Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?

• 21 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
115 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Bugün, 21 Aralık'ta gerçekleşecek güneş dönümü, kuzey yarımkürede kışın başlangıcı olarak en uzun geceyi yaşayacak. En uzun gece ve en kısa günün yaşanacağı bu özel gün, yıl boyunca güneş ışınlarının doğrudan ekvatora ulaşmasını sağlayarak mevsim değişikliklerine de yol açıyor. Bu dönüm noktasının ardından kış resmi olarak başlıyor, günler de uzamaya başlıyor. 21 Aralık ile ilgili merak edilen konu başlığı ise en uzun gecenin Türkiye’de ve dünyada nerede yaşanacağı oluyor. Peki, Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?

221 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak

21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak?

Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak. Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop geçirecek.

315 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

4Dünyada en uzun gece nerede

Dünyada en uzun gece nerede?

Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

521 Aralık Kış Gündönümünde ne olur

21 Aralık Kış Gündönümünde ne olur?

21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır; Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır. Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

615 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

7En uzun gece neden 21 Aralık

En uzun gece neden 21 Aralık?

21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmasının nedeni, Dünya'nın eksen eğikliği ve güneş ışınlarının yıl içindeki hareketiyle ilgilidir. Dünya, güneş etrafında dönerken kendi ekseni etrafında eğik bir açıda hareket eder.

815 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Kış güneş dönencesi olarak adlandırılan 21 Aralık tarihi, kuzey yarımküre için kışın başlangıcını temsil eder. Bu tarihte, kuzey yarımküre, Güneş'e en çok eğik olan pozisyonda bulunur. Kuzey yarımküredeki bu dönemde, Kuzey Kutbu'na en yakın olan bölgelerde günler kısadır ve gece süresi en uzunudur.

915 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Güneş'in ışınları, Kuzey Kutbu'na daha dik bir açıyla gelir, bu da 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de en düşük güneş ışığı alımını sağlar. Bu durum, günün kuzeydeki bölgelerde daha kısa, gece süresinin ise daha uzun olmasına neden olur. Güneş ışınları ekvatora daha düz bir açıyla gelir, bu nedenle ekvatordaki bölgelerde gece ve gündüz süreleri daha dengelidir.

1015 saat 6 dakika sürecek Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak Dünyada en uzun gece nerede

Buna karşılık, 21 Haziran'da Güneş, güney yarımküre için en yüksek noktada olup, güneyde yazın başlangıcını temsil ederken, kuzey yarımkürede yazın başlangıcını temsil eder.