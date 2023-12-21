15 saat 6 dakika sürecek! Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?

Bugün, 21 Aralık'ta gerçekleşecek güneş dönümü, kuzey yarımkürede kışın başlangıcı olarak en uzun geceyi yaşayacak. En uzun gece ve en kısa günün yaşanacağı bu özel gün, yıl boyunca güneş ışınlarının doğrudan ekvatora ulaşmasını sağlayarak mevsim değişikliklerine de yol açıyor. Bu dönüm noktasının ardından kış resmi olarak başlıyor, günler de uzamaya başlıyor. 21 Aralık ile ilgili merak edilen konu başlığı ise en uzun gecenin Türkiye’de ve dünyada nerede yaşanacağı oluyor. Peki, Türkiye’de 21 Aralık en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Dünyada en uzun gece nerede?