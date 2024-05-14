14 Mayıs Eczacılık Günü mesajları > Eczacılık Günü neden 14 Mayıs, Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? İşte Eczacılık Günü kutlama sözleri ve 14 Mayıs Eczacılık Günü tarihçesi

Teşekkür ve Takdir: "Hastalarınıza gösterdiğiniz sabır, ilgi ve anlayış için teşekkür ederiz. Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun, iyi ki varsınız!"



Eczacı Olmanın Gururu: "Eczacı olmak, insan sağlığına dokunmaktır. Bu özel gününüzde, gösterdiğiniz özveri ve emeğiniz için teşekkür ederiz. Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun!"



Geleceğe Umut: "Eczacılar, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, sağlığımızın güvencesi olan sağlık neferleridir. Eczacılık Günü'nüz kutlu olsun."