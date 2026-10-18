13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi çıktı mı? 13. Yargı Paketi içeriği nedir? 13. Yargı Paketi'nde neler değişecek? 13. Yargı Paketi değişiklikleri nelerdir? Nafaka, boşanma, sosyal medya, kira, tahliye düzenlemeleriyle ilgili 13. Yargı Paketi detayları...

5

Düzenlemenin en çok tartışılması beklenen başlıklarından biri, yürürlük tarihinden önce kesinleşmiş nafaka kararlarını da kapsayacak olması. Taslakta yer alan geçiş hükümlerine göre, mevcut nafaka yükümlülükleri yeni sistemde hesaplanan süreyle karşılaştırılacak. Daha önce nafaka ödenen süre, yeni düzenlemeye göre belirlenen süreyi aşmışsa ödeme yükümlülüğü hemen sona ermeyecek. Nafakanın bir yıl daha ödenmesinin ardından kendiliğinden sona ermesi öngörülüyor. Yeni hesaplamada kalan nafaka süresinin bir yıl veya daha az olması halinde de bir yıllık geçiş süresi uygulanacak. Kalan sürenin bir yıldan fazla olması durumunda ise yükümlülük, yeni sisteme göre hesaplanan sürenin tamamlanmasıyla sona erecek.