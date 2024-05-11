12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları ve güzel sözler > Resimli Hemşireler Günü kutlu olsun sözleri ile sevgiliye, arkadaşa anlamlı, övgü dolu 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajları

SEVGİLİYE HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatımın en kıymetli hemşiresi olmanın gururunu yaşıyorum. Senin ne kadar özel ve değerli olduğunu her gün hissediyorum. Hemşireler Günü kutlu olsun sevgilim!



Kalbine sığdırdığın sevgiyle, herkese şifa dağıtan bir meleksin. Senin gibi özverili bir hemşireye sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Hemşireler Günü'n kutlu olsun, sevgilim!"