12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kutlama mesajları 2024! Milli irade vurgulu, kısa, anlamlı, İstiklal Marşının kabulü kutlama mesajları

Bugün, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında, o büyük kararı ve milli iradeyi bir kez daha anıyoruz. Bu marş, Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği kararlılığı, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan eşsiz bir destandır. İstiklal Marşı, yüreklerimizde sonsuza kadar yaşayacak olan milli bir mirastır. Bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 103. yıl dönümünde, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve önemini bir kez daha hissediyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha minnetle anıyoruz. Günün anlam ve önemine istinaden 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kutlama mesajları ve İstiklal Marşının kabulü ile ilgili sözler derledik. İşte resimli Mehmet Akif Ersoylu, milli irade vurgulu İstiklal Marşının kabulü mesajları…