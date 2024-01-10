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Gündem11 Ocak ne kandili, bugün kandil mi? 11 Ocak Regaip Kandili mi, yarın ne kandili?
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11 Ocak ne kandili, bugün kandil mi? 11 Ocak Regaip Kandili mi, yarın ne kandili?

Receb ayıyla birlikte üç aylar başlayacak. Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte devam edecek üç ayların ilki olan Recep ayının içinde olan Regaip Kandili’nin ne zaman olacağı sorgulanmaya başlandı. Dua ederek ve ibadet yaprak 3 ayları eda edecek vatandaşlar 11 Ocak Regaip kandili mi, 11 Ocak'ta hangi kandil var, bugün kandil mi 11 Ocak? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın ne kandili?

• 10 Ocak 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
111 Ocak ne kandili, bugün kandil mi 11 Ocak Regaip Kandili mi, yarın ne kandili

2024 üç aylar başlangıcı İslam camiası tarafından heyecanla bekleniyor. İbadetler yerine getirilecek olan vatandaşlar dini vazifelerini atlamamak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimine göre üç aylar başlangıç tarihi ile Regaip Kandili’nin olacağı tarih belli oldu. Peki, 11 Ocak 2024 ne kandili, bugün kandil mi? 11 Ocak Regaip Kandili mi?

2RECEP AYI NE ZAMAN

RECEP AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

311 OCAK 2024 NE KANDİLİ, REGAİP KANDİLİ Mİ

11 OCAK 2024 NE KANDİLİ, REGAİP KANDİLİ Mİ?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

4ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

511 Ocak ne kandili, bugün kandil mi 11 Ocak Regaip Kandili mi, yarın ne kandili

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

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Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.