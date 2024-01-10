11 Ocak ne kandili, bugün kandil mi? 11 Ocak Regaip Kandili mi, yarın ne kandili?
Receb ayıyla birlikte üç aylar başlayacak. Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte devam edecek üç ayların ilki olan Recep ayının içinde olan Regaip Kandili’nin ne zaman olacağı sorgulanmaya başlandı. Dua ederek ve ibadet yaprak 3 ayları eda edecek vatandaşlar 11 Ocak Regaip kandili mi, 11 Ocak'ta hangi kandil var, bugün kandil mi 11 Ocak? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın ne kandili?
• 10 Ocak 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 13:46 • Son Güncelleme: