100 gramı bin liradan satılıyor! İlk Türk astronot Gezenavcı’nın uzayda yapacağı 14 deneyden biri
Burdur’da MAKÜ’lü akademisyenler geleceğin projelerinden biri olan mikroalg üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için kurulan laboratuvarda mikroalg üreterek satışına başladı. Proje yöneticisi Doç. Dr. Füsun Akgül, “Kuraklık ve açlık ile önem kazanan mikroalg üretiminde dışarıya bağımlılığı azaltarak kendi ürettiğimiz yerli ve milli mikroalgler sayesinde ülkemizi dünyada söz sahibi yapacağız” dedi.
BURDUR (İHA)
• 25 Ocak 2024 - 10:09 • Son Güncelleme:
BURDUR (İHA)
• 25 Ocak 2024 - 10:09 • Son Güncelleme: