100 dekarda Erzincanlılar zengin oluyor: Tüm köylü üretince kontroller başladı

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İlçeye bağlı Beşkaya köyünde 100 dekarlık alanda çerezlik kabak üretimi yapan çiftçi Hüseyin Çakır’ın arazisinde Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Ekipler, üretim alanında bitki gelişimi ile hastalık ve zararlılar yönünden kontrol gerçekleştirdi. Tarla kontrolleriyle birlikte üreticiye teknik bilgiler de aktarıldı.