100 dekarda Erzincanlılar zengin oluyor: Tüm köylü üretince kontroller başladı
27.07.2025 - 11:31Güncellenme Tarihi:
Erzincan’ın Tercan ilçesinde çerezlik ayçiçeğinin ardından çerezlik kabak üretimi de yaygınlaşıyor.
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İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, 100 dekarlık alanda üretim yapan çiftçinin tarlasında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.
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Tercan'da çerezlik ayçiçeği üretiminin ardından çerezlik kabak yetiştiriciliği de yaygınlaşmaya başladı.
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İlçeye bağlı Beşkaya köyünde 100 dekarlık alanda çerezlik kabak üretimi yapan çiftçi Hüseyin Çakır’ın arazisinde Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Ekipler, üretim alanında bitki gelişimi ile hastalık ve zararlılar yönünden kontrol gerçekleştirdi. Tarla kontrolleriyle birlikte üreticiye teknik bilgiler de aktarıldı.