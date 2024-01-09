10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

YAŞAR KEMAL’İN GAZETECİLİK HAKKINDA SÖZLERİ

Basın zanaat değil sanattır, yaratıcılıktır, dirençtir. Basın hiçbir çıkarın yanında olmamalıdır, kendi çıkarı olsa bile. İşte basının özgür olması budur.



Gazetecilik bir yaratıcılıktır. Gazete okuyucusunu kendi yetiştirir.



Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne, röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür.