Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri
HaberlerGündem Haberleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri
ABONE OL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. 1961 yılından bu yana Türkiye’de basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak için Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Biz de basın mensuplarının bu özel gününü kutlamak isteyenler için Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri derledik. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir? İşte Farklı, anlamlı, kısa, resimli 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı ile Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

• 09 Ocak 2024 - 17:15 • Son Güncelleme:
• 09 Ocak 2024 - 17:15 • Son Güncelleme:
110 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına her yıl 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. Basın mensuplarının haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanun, 10 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. İşte, En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları, sözleri…

210 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gazetecilik, toplumu bilgilendirmenin ve aydınlatmanın kutsal bir görevidir. Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım!

Haberlerin peşinden koşarak, toplumu bilgilendiren tüm gazetecilere teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Hakikati arama çabasıyla gece gündüz demeden çalışan değerli gazetecilerimize teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

310 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Özgür düşüncenin kalesi olan gazetecilerimiz, toplumu aydınlatmaya devam ediyor. Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Sorgulayan bakış açısıyla, toplumu bilgilendiren gazetecilerimize minnettarız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Doğru ve tarafsız haberin peşinden koşan, toplumu bilinçlendiren gazetecilerimize teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Haber alma özgürlüğünün savunucusu gazetecilerimizin özverili çalışmalarını takdir eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Bilgiye ulaşmamızı sağlayan gazetecilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.

510 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Özgür basının kahramanları olan gazetecilerimize minnettarız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Gerçeği arayan, toplumu bilgilendiren gazetecilerimize teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü coşku ve gurur içinde kutlarım.

6GAZETECİLER İÇİN SÖYLENMİŞ SÖZLER

GAZETECİLER İÇİN SÖYLENMİŞ SÖZLER

Korkmayın. Onların korkmaya devam etmesini sağlayın. Seymour HershKalpten olmayan tek bir sözcük bile yazmadım. Asla da yazmayacağım. Nellie Bly

İyi gazetecilik insanları akılsızca eğlendirmek yerine, onları zorlamalıdır. Carl Bernstein

İnsanlara yakın olmak için gazeteciliği seçtim. Gerçeği değiştirmek kolay olmayabilir ama en azından onların sesini dünyaya duyurabildim. Şirin Ebu Akile

710 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Önce insan, sonra gazeteci olun. Bu, gazeteciliğe aykırı değildir. Bob Woodward

Bizi korkutamayacaklar. Haber, propaganda değildir. Manipüle edilmemeli, çarpıtılmamalı ve sansürlenmemelidir. Son dönemdeki gelişmeler, etik ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak halka hakikati duyurma kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Maria Ressa

Gazetecililik etiği, insanın kendi önyargı ve taraflılıklarının farkına varıp bunların habere yansımasını engellemesini öngörür. Walter Cronkite

810 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri

Gazetecilik, bir geleceğe inanma eylemidir. Ann Curry

Gazetecilikte, gerçeği söyleyip şeytanı utandırmaktan daha yüce bir kanun yoktur. Walter Lippmann

Gazetecilik, iktidarı ve iktidar odaklarını gözetlemek demektir. Amira Hass

Gerçeğe ulaşmaya çabalamak demek, kalıpyargıları ve klişeleri reddetmek anlamına gelir. Harold Evans

9YAŞAR KEMAL’İN GAZETECİLİK HAKKINDA SÖZLERİ

YAŞAR KEMAL’İN GAZETECİLİK HAKKINDA SÖZLERİ

Basın zanaat değil sanattır, yaratıcılıktır, dirençtir. Basın hiçbir çıkarın yanında olmamalıdır, kendi çıkarı olsa bile. İşte basının özgür olması budur.

Gazetecilik bir yaratıcılıktır. Gazete okuyucusunu kendi yetiştirir.

Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne, röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür.

1010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri | Farklı, anlamlı, kısa, resimli çalışan gazeteciler günü mesajları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri