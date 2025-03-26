10 milyar liralık vurgunda sanıkların ifadesi ortaya çıktı; İddianameye göre ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl

İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda. Bizlere defalarca soru soruldu. Yalova'da hakkımızda bir algı var. 4- 5 bin davanın oluşması tüketici davası hakkımızda bir algı oluşturdu. 32 bin 400 tane dava olduğu söyleniyor. Bizim hukuk davalarında 6 bin 700 davamız var. Bugüne kadar oluşan dava. Buyurun bugün burada olmamızın sebebi" dedi.