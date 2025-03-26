10 milyar liralık vurgunda sanıkların ifadesi ortaya çıktı; İddianameye göre ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl
Yalova’da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması ikinci günde de devam etti. Hakim karşısına çıkan, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan tutuklu Orhan Karaderili, suçlamaları reddederek, "Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda." dedi.
Zehra BAYKAL/ YALOVA, (DHA)
• 26 Mart 2025 - 19:10 • Son Güncelleme:
Zehra BAYKAL/ YALOVA, (DHA)
• 26 Mart 2025 - 19:10 • Son Güncelleme: