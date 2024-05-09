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Gündem 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?
Haberler Gündem Haberleri 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?

10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?

İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından eğitim camiasından tepkiler devam ediyor. Eğitimde şiddeti protesto etmek için bir araya gelen sendikalar, okullarda bulunan öğretmen üyeleriyle birlikte iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sendikalar da TBMM önünde açıklama yapacak. Peki, 10 Mayıs cuma günü okullar tatil mi, öğretmenler arasında 10 Mayıs iş bırakma eylemi mi olacak? Cuma günü öğretmenler iş bırakıyor mu?

• 09 Mayıs 2024 - 10:43 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 10:43 • Son Güncelleme:
1 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi

10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi 2024, öğretmenler iş bırakma eylemi mi yapıyor? Okul müdürünün hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan eğitimde şiddete tepki giderek büyüyor. Öğretmenler ve sendikalar protestoya hazırlanıyor. Peki, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi, öğretmenler neden görevde?

2 10 MAYIS CUMA GÜNÜ GREV NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ, CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI 2024

10 MAYIS CUMA GÜNÜ GREV NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ, CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI 2024?

10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilere duyuru yapılması beklenirken, bir kısım öğretmenin okullarda kalması ve idari sorumluluklarını yerine getirmesi öngörülüyor. Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir bildirimin yapılması ise beklenmiyor. Bu noktada her okul ve öğretmenin, sınıflara kendi inisiyatifiyle bilgilendirme yapması öngörülüyor.

3 ÖĞRETMENLER NEDEN GREVDE

ÖĞRETMENLER NEDEN GREVDE?

İSTANBUL Eyüpsultan’da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023’te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, “Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz” dedi.