10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?

10 MAYIS CUMA GÜNÜ GREV NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ, CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI 2024?

10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilere duyuru yapılması beklenirken, bir kısım öğretmenin okullarda kalması ve idari sorumluluklarını yerine getirmesi öngörülüyor. Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir bildirimin yapılması ise beklenmiyor. Bu noktada her okul ve öğretmenin, sınıflara kendi inisiyatifiyle bilgilendirme yapması öngörülüyor.