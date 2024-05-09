10 Mayıs Cuma günü grev nedeniyle okullar tatil mi? Cuma günü öğretmenler iş mi bırakıyor, okul var mı, 10 Mayıs öğretmenler grevde mi?
İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından eğitim camiasından tepkiler devam ediyor. Eğitimde şiddeti protesto etmek için bir araya gelen sendikalar, okullarda bulunan öğretmen üyeleriyle birlikte iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sendikalar da TBMM önünde açıklama yapacak. Peki, 10 Mayıs cuma günü okullar tatil mi, öğretmenler arasında 10 Mayıs iş bırakma eylemi mi olacak? Cuma günü öğretmenler iş bırakıyor mu?
• 09 Mayıs 2024 - 10:43 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 10:43 • Son Güncelleme: