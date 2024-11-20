10 bin yıllık kentteki kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Çanakkale gazisine ait

‘MUHTEMELEN SAVAŞA KATILAN GAZİ, ROZETİNİ BURADA DÜŞÜRDÜ’

Rozetin Diyarbakırlı bir gaziye ait olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, “Çanakkale Savaşı rozeti, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’nin kara ve deniz savaşlarında savaşıp, gazi veya şehit olmuş kişilere verilen bir rozettir. Tabii bu rozetin piyasada özgünleri çok az bulunuyor. Daha çok replikaları yapılmış. Amida Höyük Artuklu Sarayı kazısından gelen bu özgün rozet, Osmanlı dönemi Çanakkale Savaşı rozeti olması açısından önem arz ediyor. Rozet 4,2 santimetre boyunda, 2,7 santimetre genişliğinde ve 6 gram ağırlığındadır. Rozetin ön yüzünde Çanakkale kara ve deniz savaşlarında Çanakkale Boğazı’nı bekleyen, ellerinde silahları, sırtlarında çantasıyla 2 Osmanlı askeri resmedilmiş. Gökyüzünde ise bayrağı temsil eden parlayan ay ve yıldız bulunmaktadır. Rozetin alt kısmında Osmanlıca yazılmış ‘Çanakkale savaşı yadigarı’ ibaresi yer almaktadır. Sağ tarafında ‘21 teşrinievvel 1330’ yani 3 Kasım 1914 tarihi, düşmanın Çanakkale’ye saldırış tarihi yer alıyor. Sol tarafta ise ‘21 kanunuevvel 1331’ tarihi, yani 3 Ocak 1916 tarihi, düşmanın Çanakkale cephesini terk ettiği tarih’ yazılıdır. Tabii bu rozet, özellikle Amida Höyük Artuklu Sarayı kazısında 2021 yılı çalışmaları kapsamında ele geçen, 1’inci Dünya Savaşı’na ait 782 el bombasıyla beraber bu alanda gelmesi, o günkü ‘Diyarbekir’, bugünkü Diyarbakır şehrinin Çanakkale Savaşı’na verdiği desteğin ve bu milli mücadele, kurtuluş mücadelesi bakımından şehrin aynı zamanda oynadığı önemli rolü de göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Muhtemelen bu madalya Çanakkale savaşlarına katılıp, gazi olarak memleketi Diyarbakır’a dönen bir gazi askerimize verilen bir madalyadır. O da Amida Höyük’ün olduğu alanda düşürmüştür. Madalya, Diyarbakırlıların, Çanakkale Savaşı’na sağladıkları katkıyı göstermesi bakımından önem arz etmektedir” diye konuştu.