Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem 1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi?
Haberler Gündem Haberleri 1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi?
ABONE OL

1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi?

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için okullarda oy kullanacak. 81 ilde gerçekleşecek seçimlerde çok sayıda öğretmen de sandık görevlisi olarak görev alacak. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, açıklama geldi. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan'da okul var mı, işlenecek mi? 1 Nisan resmi tatil mi?

• 27 Mart 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
1 1 Nisan okullar tatil mi Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi

1 Nisan okullar tatil mi sorusunun yanıtı, öğrenci ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında okullarda oy kullanılacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileri tarafından oylar sayılacak. 1 Nisan’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan’da okul var mı?

2 1 NİSANDA OKULLAR TATİL Mİ

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

3 ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

4 1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. .

5 1 Nisan okullar tatil mi Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi

Öte yandan 1 Nisan okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmet vermesi bekleniyor