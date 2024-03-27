1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi?

1 Nisan okullar tatil mi sorusunun yanıtı, öğrenci ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında okullarda oy kullanılacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileri tarafından oylar sayılacak. 1 Nisan’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan’da okul var mı?