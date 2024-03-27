1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil olacak, 1 Nisan Pazartesi tatil mi?
Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için okullarda oy kullanacak. 81 ilde gerçekleşecek seçimlerde çok sayıda öğretmen de sandık görevlisi olarak görev alacak. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, açıklama geldi. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan'da okul var mı, işlenecek mi? 1 Nisan resmi tatil mi?
• 27 Mart 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2024 - 11:42 • Son Güncelleme: