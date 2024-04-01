1 Nisan neden şaka günü? Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği
1 Nisan, dünya genelinde geleneksel olarak kutlanan bir gün olmasa da, birçok ülkede pratik şakaların, muzipliklerin ve aldatmacaların yapıldığı eğlenceli bir gün olarak bilinir. Bu gün, insanlara çevrelerindekileri tuhaf hikayelerle kandırma özgürlüğü verir ve yüzyıllardır süregelen bir geleneği temsil eder. Peki, 1 Nisan neden şaka günü, ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği ve hikayesi…
• 01 Nisan 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: