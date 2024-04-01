1 Nisan neden şaka günü? Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

Bir diğer rivayete göre, Fransızlar tarafından ortaya atılan bir hikaye ise Roma İmparatoru Julius Caesar'ın adını taşıyan Jülyen takvimine dayanır. Bu takvime göre, yeni yıl 25 Mart olarak kabul edilirken, 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles, yeni yılı 1 Ocak'a taşır. Bu değişikliği kabul etmeyenler ise alaya alınarak 1 Nisan şakalarına maruz kalır.