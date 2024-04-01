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Gündem 1 Nisan neden şaka günü? Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği
Haberler Gündem Haberleri 1 Nisan neden şaka günü? Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği
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1 Nisan neden şaka günü? Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

1 Nisan, dünya genelinde geleneksel olarak kutlanan bir gün olmasa da, birçok ülkede pratik şakaların, muzipliklerin ve aldatmacaların yapıldığı eğlenceli bir gün olarak bilinir. Bu gün, insanlara çevrelerindekileri tuhaf hikayelerle kandırma özgürlüğü verir ve yüzyıllardır süregelen bir geleneği temsil eder. Peki, 1 Nisan neden şaka günü, ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı? İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği ve hikayesi…

• 01 Nisan 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
1 1 Nisan neden şaka günü Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

Geleneğin Eğlenceli Günü… 1 Nisan Şaka Günü! Dünya genelinde yüzlerce yıldır süregelen bir gelenek. Pratik şakalar ve muzipliklerle dolu bu özel gün, insanları kahkahalara boğuyor. Kökenleri eski zamanlara dayanan bu geleneği daha yakından keşfedin! İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği…

2 1 Nisan neden şaka günü

1 Nisan neden şaka günü?

1 Nisan'a dair kökenlerine gelince, birçok rivayet vardır ancak matbuat alanında ilk olarak İngiliz yazar Geoffrey Chaucer'ın 1387-1400 yılları arasında yazdığı "Canterbury Masalları"nda 1 Nisan'a atıfta bulunduğu belirtilir. Chaucer'in hikayelerinde bahsedilen bir kandırma hikayesi, 1 Nisan'ın yazılı kayıtlara geçtiği ilk örnek olarak kabul edilir.

3 1 Nisan neden şaka günü Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

Bir diğer rivayete göre, Fransızlar tarafından ortaya atılan bir hikaye ise Roma İmparatoru Julius Caesar'ın adını taşıyan Jülyen takvimine dayanır. Bu takvime göre, yeni yıl 25 Mart olarak kabul edilirken, 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles, yeni yılı 1 Ocak'a taşır. Bu değişikliği kabul etmeyenler ise alaya alınarak 1 Nisan şakalarına maruz kalır.

4 1 Nisan neden şaka günü Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

1 Nisan şakaları dünya genelinde basın ve yayın organları tarafından da sıklıkla kullanılır.

5 1 Nisan neden şaka günü Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

Bazı ünlü 1 Nisan şakaları arasında, İngiliz astronom Patrick Moore'un 1976'da BBC'ye Plüton'un Dünya üzerindeki yer çekimini etkileyeceğini açıkladığı şaka, Sovyetler Birliği'ndeki Izvestia gazetesinin 1988'de Diego Maradona'nın futbol takımını değiştireceğini iddia ettiği haber ve ABD Ulusal Halk Radyosu'nun 1992'de Richard Nixon'ın yeniden başkan adayı olacağı yönünde yayınladığı şaka yer alır.

6 1 Nisan neden şaka günü Şaka günü hikayesi: Ne zaman bulundu, ilk ne zaman kutlandı İşte 1 Nisan şaka günü gerçeği

Bunlar sadece birkaç örnek olup, 1 Nisan'ın yaratıcı ve eğlenceli şakalarla dolu bir gün olduğunu gösterir. Bu gelenek, yıllar geçtikçe daha da popüler hale gelir ve insanları kahkahalara boğar.