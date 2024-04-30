1 Mayıs okullar 3 ders mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar yarım gün mü, tatil mi? 1 Mayıs herkese resmi tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde "1 Mayıs 2024 okullar tatil mi?" sorgulaması yapılıyor. Milyonlarca öğrenci 1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs üniversiteler tatil mi öğrenmek istiyor. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 1 Mayıs 2024 okullar tatil mi? Üniversiteler de eğitime ara verilecek mi?
• 30 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme: