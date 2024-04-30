1 Mayıs okullar 3 ders mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar yarım gün mü, tatil mi? 1 Mayıs herkese resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı her yıl farklı günlere debk geliyor. Bu yıl ise Çarşamba günü kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi merak ediliyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşun kapalı olacağı resmî tatil öncesi okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 1 Mayıs okullar tatil mi?