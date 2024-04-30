Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem 1 Mayıs okullar 3 ders mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar yarım gün mü, tatil mi? 1 Mayıs herkese resmi tatil mi?
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs okullar 3 ders mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar yarım gün mü, tatil mi? 1 Mayıs herkese resmi tatil mi?

1 Mayıs okullar 3 ders mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar yarım gün mü, tatil mi? 1 Mayıs herkese resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde "1 Mayıs 2024 okullar tatil mi?" sorgulaması yapılıyor. Milyonlarca öğrenci 1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs üniversiteler tatil mi öğrenmek istiyor. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 1 Mayıs 2024 okullar tatil mi? Üniversiteler de eğitime ara verilecek mi?

• 30 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
1 1 Mayıs okullar 3 ders mi 1 Mayıs İşçi Bayramında okullar yarım gün mü, tatil mi 1 Mayıs herkese resmi tatil mi

1 Mayıs İşçi Bayramı her yıl farklı günlere debk geliyor. Bu yıl ise Çarşamba günü kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi merak ediliyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşun kapalı olacağı resmî tatil öncesi okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. 1 Mayıs okullar tatil mi?

2 1 Mayıs okullar 3 ders mi 1 Mayıs İşçi Bayramında okullar yarım gün mü, tatil mi 1 Mayıs herkese resmi tatil mi



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmî tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmî tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve çalışanlar için 1 Mayıs'ta resmi tatil olacak.

3 1 Mayıs okullar 3 ders mi 1 Mayıs İşçi Bayramında okullar yarım gün mü, tatil mi 1 Mayıs herkese resmi tatil mi



1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olmasından dolayı üniversiteler de tatil olacak.

4 1 Mayıs okullar 3 ders mi 1 Mayıs İşçi Bayramında okullar yarım gün mü, tatil mi 1 Mayıs herkese resmi tatil mi



HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.