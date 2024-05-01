1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu ve bayram ilan edildi? 1 Mayıs'ı kutlama yasağı ne zaman bitti, 1 Mayıs ne zaman işçi bayramı olarak kutlanmaya başladı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak. 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar devam ederken 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu, 1 Mayıs ne zaman bayram ilan edildi, İşçi Bayramı ne zaman, hangi olaydan sonra yasaklandı? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs’ın bayram ilan edilip resmi tatil takvimine eklenmesinin hikayesi…
• 01 Mayıs 2024 - 09:28 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 09:28 • Son Güncelleme: