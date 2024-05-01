1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu ve bayram ilan edildi? 1 Mayıs'ı kutlama yasağı ne zaman bitti, 1 Mayıs ne zaman işçi bayramı olarak kutlanmaya başladı?

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı. Türkiye’de de büyük coşkuyla kutlanan 1 Mayıs 12 Eylül askeri darbesinin ardından bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlama yasağı ne zaman kalktı, 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? Yasak sonrası bayram olarak ne zaman kutlanmaya başlandı?