1 Mayıs işçi bayramı İstanbul'da nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor? İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede?
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının nerede yapılacağına yönelik araştırmalar arttı. Bakan Yerlikaya "İstanbul genelinde 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir" dedi. Konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de yürüyüş çağrısı yaptı. Peki, İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılıyor? 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?
• 01 Mayıs 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 09:24 • Son Güncelleme: