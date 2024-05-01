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Gündem 1 Mayıs işçi bayramı İstanbul'da nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor? İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede?
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs işçi bayramı İstanbul'da nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor? İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede?

1 Mayıs işçi bayramı İstanbul'da nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor? İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede?

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının nerede yapılacağına yönelik araştırmalar arttı. Bakan Yerlikaya "İstanbul genelinde 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir" dedi. Konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de yürüyüş çağrısı yaptı. Peki, İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılıyor? 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?

• 01 Mayıs 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 09:24 • Son Güncelleme:
1 1 Mayıs işçi bayramı İstanbulda nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede

19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadele bugün tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti. Bu tarihi gün işçi sınıfının mücadele günü olarak bayram ilan edildi.

2 İSTANBULDA 1 MAYIS NEREDE KUTLANACAK

İSTANBUL'DA 1 MAYIS NEREDE KUTLANACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, " İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak" ifadelerini kullandı.

3 1 Mayıs işçi bayramı İstanbulda nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. İstanbul'la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17.5 milyon turist ağırlayan İstanbul, aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.

4 1 Mayıs işçi bayramı İstanbulda nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede

Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergâh ilân edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

5 1 MAYISTA TAKSİM KAPALI MI OLACAK

1 MAYIS'TA TAKSİM KAPALI MI OLACAK?

Ancak bu yıl; 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için, hem yazılı başvuruda bulundular, hem de 'Taksim’de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanına gelin' çağrısı yapıyorlar.

6 1 Mayıs işçi bayramı İstanbulda nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları saat kaçta başlıyor İstanbul 1 Mayıs kutlamaları nerede

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.