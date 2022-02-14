°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.390.24USD13.610.16ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiZeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı
    HaberlerEkonomi Haberleri Zeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı
    ABONE OL

    Zeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı

    Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardında zeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı. Zeytinyağı sektörü KDV indirimini sevinç ile karşıladı. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Semirci "Temel gıda maddelerinde yapılan vergi indirimi hem tüketiciye hem de üreticiye olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

    14.02.2022 - 16:47 | | İHA
    Zeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı

    KDV indirimini değerlendiren Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin, zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci “Temel gıda maddelerinde yapılan vergi indirimi hem tüketiciye hem de üreticiye olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yüzde yedilik indirim ile ki biz onu dün akşamdan itibaren hem merkezimizde hem de şubelerimizde hemen uygulamaya koyduk.

    Çünkü insanların ne kadar zeytinyağı tüketirlerse, zeytin tüketirlerse o kadar sağlıklı olacağını biliyoruz. Bu yüzden yeter ki bizim gibi bu ürün pazarlayan arkadaşlar bu indirimi hemen etiketlerine yansıtsınlar. Tüketici en azından yüzde 7 ki beş kiloluk bir tenekede 20 lira yapıyor bu indirim. Önceden etiketlerin üzerine yeni etiketler ile değiştirirdik. Üzerine zam koyardık. Bu sabahtan itibaren fiyatlarımızı geriye çekerek yeni etiketler yaptık. Biz ve üreticilerin daha fazla ürün satmalarını sağlayacak. Dolayısıyla son derece memnuniyet verici” dedi.

    Butik zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara; "Tüketicinin elbette KDV konusunda avantajları olacaktır. En azından tüccar veya bizim gibi butik zeytinyağı üreticileri veya satan kişiler bu KDV indiriminde mali yönde faydalandıkları için elbette bu tüketiciye de yansıyacaktır. Biz yaklaşık olarak yüzde 10 civarında bu gün itibariyle gerek internet satışlarımızda gerekse satış noktalarımızda indirim yaptık. Bu da tüketicinin daha ucuz ürün almasını sağlayacaktır. Özet olarak KDV indirimi ile birlikte siparişlerimiz ve satışlarımız arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber