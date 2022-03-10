YHT seferleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen duyuruldu: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya...
YHT seferleriyle ilgili son dakika gelişmesi. Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yüksek Hızlı Tren seferleri artırıldı.
10.03.2022 - 19:20 |
Açıklama, TCDD Taşımacılık AŞ'den geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığı duyuruldu.
Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave sefer konulduğu belirtildi.
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle YHT Seferleri Artırıldı pic.twitter.com/OlzIkdxXd6— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) March 10, 2022