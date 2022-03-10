°
Şehir seçiniz
    BİST2.042-0.03EURO16.370.73USD14.861.49ALTIN957.602.02
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYHT seferleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen duyuruldu: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya...
    HaberlerEkonomi Haberleri YHT seferleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen duyuruldu: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya...
    ABONE OL

    YHT seferleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen duyuruldu: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya...

    YHT seferleriyle ilgili son dakika gelişmesi. Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yüksek Hızlı Tren seferleri artırıldı.

    10.03.2022 - 19:20 |
    YHT seferleriyle ilgili son dakika kararı! Resmen duyuruldu: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya...

    Açıklama, TCDD Taşımacılık AŞ'den geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığı duyuruldu.

    Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave sefer konulduğu belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

    Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi! İmzalar atıldı

    Sıradaki Haber
    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Putin'den flaş yaptırım açıklaması: Rus petrol ve doğal gazı...

    Sıradaki Haber
    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı’nın iddianamesi geri iade edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı’nın iddianamesi geri iade edildi

    Sıradaki Haber
    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    Sıradaki Haber