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    EkonomiYerli otomobil TOGG için flaş hamle! Yakın zamanda geliyor
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    Yerli otomobil TOGG için flaş hamle! Yakın zamanda geliyor

    Yerli otomobil TOGG banttan inmek için gün sayıyor. 2023 yılında trafikte göreceğimiz yerli otomobil ile ilgili birçok farklı adım atılmaya devam ediyor. TOGG'un elektrikli olacak olması nedeniyle birçok şarj istasyonu ve batarya üretimi için çalışmalar hız kazanmıştı. Bu kez 'MEGA' bir hamle geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Mega Sanayi Sistesi çalışmasının detayları da belli olmaya başladı.

    21.04.2022 - 08:31 |
    Yerli otomobil TOGG için flaş hamle! Yakın zamanda geliyor

    Yerli otomobil TOGG için geri sayım sürerken, birçok farklı alanda adımlar atılmaya devam ediyor. TOGG ile ilgili Mega Sanayi Sitesi hamlesi yakın zaman da TBMM'ye sunulacak. TOGG'un bu yıl banttan inmesi, 2023 yılında yollarda olması planlanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    BÜYÜK TÜRKİYE YATIRIM MODELİNE GEÇİLİYOR

    AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

    Yerli otomobil TOGG için flaş hamle Yakın zamanda geliyor

    ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

    Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor.

    MEGA SANAYİ SİTESİ HAMLESİ

    Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.

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