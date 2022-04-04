VakıfBank resmen duyurdu! İkinci el araba alacaları ilgilendiriyor, ilk kez....

Araba alacaklar dikkat! VakıfBank'tan önemli bir adım atıldı. İkinci el araç kredilerine getirilen ön rehin teminatı yöntemi ile araç alım satımı, hem alıcı hem satıcı için artık daha güvenli ve kolay hale geldi. VakıfBank internet adresleri üzerinden yapılacak başvuruyla; satış işleminden önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alındığı ve alıcının da taşıt kredisi kullanabildiği bu yeni sistemde, tescil işleminden sonra satış tutarı satıcının hesabına VakıfBank tarafından aktarılıyor.

VakıfBank Güvenli Araç Satış Sistemi ile; satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını bilerek rahat ediyor. Nakit taşıma derdi ortadan kalkıyor.

2. el araba alımlarını kredi ile finanse etmek isteyenler için de kredi kullanım süreçleri banka tarafından Güvenli Araç Satış Sistemi’ne entegre edildi.

Taşıt kredisi ile araba sahibi olmak isteyenler için Vakıfbank ikinci el araç kredi kampanyasını devreye aldı. Taşıt kredilerinde 48 aya varan vade imkanı sağlanıyor. İsteyen müşteriler kredi ödemelerini 3 ay erteleyebiliyor. İkinci el taşıt kredisinde faiz oranları yüzde 1.59 olarak belirlendi.

100.000 TL'lik kredi kullanımı 48 ay vadelendirildiğinde aylık 3.199,46 TL taksit ödemesi yapılıyor.