LPG'ye zam geldi! Pompaya yansıyacak, bu geceden itibaren geçerli olacak

Petrol fiyatları için geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı ve OPEC’in petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşması sonrası fiyatlar düşüşe geçti. Biden yönetiminin benzin fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurmasının etkisi yeni haftada da devam etti. ABD ham petrol fiyatları geçen hafta yüzde 13 gerilemesinin ardından yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler geldi. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorin ise 22,23 liradan satılıyor.

Vatandaşlar LPG'ye de indirim yapılmasını bekliyordu. Ancak LPG'ye 63 kuruş zam geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.