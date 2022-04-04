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    EkonomiHibe desteği! Çiftçilere güzel haber, 81 ilde geçerli
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    Hibe desteği! Çiftçilere güzel haber, 81 ilde geçerli

    Hibe desteği ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlardan yeni mezun kadınlara yönelik çalışma başlatacaklarını açıkladı.

    04.04.2022 - 14:07 |
    Hibe desteği! Çiftçilere güzel haber, 81 ilde geçerli

    TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonunda sunum yapan Işıkgece "Çiftçilerle yapılan anketlerde, kadınların kırsalda durması durumunda, erkeklerin de kaldığı görüldü. Bugüne kadar 44 kadın girişimciye 4,4 milyon TL’lik hibe gitti. Şimdi bunu 81 ile yayarak, 2024'e kadar 6 bin proje çıkaracağız. 600 milyon TL’lik bir bütçe ile, çiftçilerimize 100'er bin lira hibe vereceğiz. Bu projenin yayılmasını, örnek teşkil etmesi adına da son derece önemli görüyoruz” dedi. Yönetici kadrolarında en az 1 kadının olduğu yerel eylem derneklerini desteklediklerini de aktaran Işıkgece "AB fonlarıyla desteklenen bir proje. 50 tane yerel eylem derneği vardı. Bu sayıyı 110’a çıkaracağız. Bu derneklere destek vermek için 120 bin avroluk bütçe ayırdık. O dernekler şehrin içerisinde tarımsal faaliyetleri, bizim verdiğimiz çerçeve içerisinde destekliyorlar. Bu yıl 81 ilden gelen 43 proje seçilerek, gerekli destekler verildi" şeklinde konuştu.

    KURAKLIK ÇALIŞMASI

    Tarım ve Orman Bakanlığının, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitliliğiyle ilgili bir çalışma yaptığını da belirten Işıkgece, şunları söyledi: Özellikle kuraklığa doğru gittiğimiz yıllarda, dayanıklı tohum çeşitleriyle ekim yapmak son derece önemli. O nedenle geliştirdiğimiz bu ürünleri kadın çiftçilerimizle paylaşıp, kırsal bölgede ekonomik kazancın yüksek olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tatlı patates çok soruluyordu. Bu enstitüde geliştirdiğimiz tatlı patates çeşidimizi de kadınlarımıza gösteriyoruz. Nasıl bakılacağını anlatıyoruz. Bunun yaygınlaştırılmasını, üretimini ve daha sonra pazarda yer bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. (Türkiye gazetesi)

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