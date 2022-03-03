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    EkonomiUkrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili flaş karar!
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    Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili flaş karar!

    Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir karar yayımlandı. Buna göre Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.

    03.03.2022 - 01:30 |
    Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerle ilgili flaş karar!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de 'Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin bir karar yayımlandı. Karara göre, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.

    İŞTE RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN O KARAR:

    Ukraynadan ithal edilen ürünlerle ilgili flaş karar

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