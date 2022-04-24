Ucuz tatil fırsatı! Günlük ücretler 40 ile150 lira arasında değişiyor, Antalya, Muğla, Çanakkale, Balıkesir dahil onlarca kentte geçerli

Son yıllarda pandeminin etkisiyle tatil anlayışı değişmişti. Hem uygun fiyatlı hem de daha izole olduğu için özellikle kamp tatili ön plana çıkmıştı. Bu yıl da pandeminin etkisi geçse dahi sağladığı ekonomik avantaj nedeniyle çadır ya da karavanla yapılan tatiller yine revaçta. Bütçesini aşmak istemeyen ama tatilinden de vazgeçmeyen vatandaşlar çareyi kamp kurmakta ya da karavan kiralamakta buluyor. Biz de Türkiye’de yapılabilecek kamp seçeneklerini araştırdık, işte detayları...

SU VE ELEKTRİK DAHİL

Kamp kurmak isteyenler için Türkiye’nin her bölgesinde kamp hizmeti veren yerler var. Bu yerlerden bazıları ücretsizken, bazıları ücretli. Kamp merkezlerinde su, duş, elektrik ve buzdolabı gibi ihtiyaçlar ücrete dahil. Fiyatlar ise bazen kişibaşı bazen de çadır üzerinden günlük olarak alınıyor. Ege ve Akdeniz’deki merkezlerde günlük ücretler 45-50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. İstanbul etrafındaki alanlarda da fiyatlar 80 liradan başlıyor. Çadırı olmayanlar kiralayabiliyor.

ÇADIR OLMAZSA BUNGALOV

Bazı kamp alanlarında çadırda kalmak istemeyenlere bungalov imkanı sunuluyor. Bungalov ücretleri 300 liradan başlıyor. Ayrıca son dönemde hem doğada olmayı isteyenler hem de daha konforlu bir tatil isteyenler için ‘glamping’ mekanları oluşturuldu. Otel konforuyla kampın birleştiği bir tatil sunan bu mekanlarda, tatilciler yine çadırda kalıyor. Ancak bu çadırlar daha lüks veya birkaç odalı. Hatta çadırlarda yatak ve banyo oluyor. Glamping konaklama fiyatları gecelik 500 liradan başlıyor.

EVDE VARKEN PARA VERMEYİN!

Kamp tatiline çıkmadan önce yapacağınız en önemli şey, yanınıza almak istediğiniz şeylerin bir listesini hazırlamak. Bu kısımda tüm detayları atlamadan planlama yaparsanız hem çok keyifli bir kamp geçirirsiniz hem de evde olduğu halde yanınıza almadığınız bir eşya için para harcamak zorunda kalmazsınız. Peki kamp tatilinde nelere ihtiyaç duyulur? Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte biz size örnek olacak bir liste hazırladık.

NELER LAZIM OLABİLİR?

Çadır.

Çadır içi aydınlatma lambası.

Yastık.

Battaniye.

Şişme yatak.

Uyku tulumu.

Şarj aleti veya powerbank.

El feneri.

Rejisör koltuğu ve masa.

Kolonya, maske.

Kağıt havlu, ıslak mendil.

Güneş kremi.

Temizlik ürünleri (diş fırçası, sabun vs.).

Terlik.

Hoparlör.

Termos.

Termoslu piknik çantası.

Yemek yapım gereçleri.

Piknik tüpü.

Filtre kahve ya da çay seti.

Karınca ya da sinek kovan ürünler.

Çakmak ya da kibrit.

Şemsiye.

İlk yardım kiti.

Plaj eşyaları (mayo, havlu vs.).

KÜÇÜK TÜYOLAR

Çadırın kumaşı su geçirmemeli, güneş ışığını yansıtmamalı ve tentesi nefes almalı.

Çadırda pencerelerin olmasına dikkat edin.

Çadırı kendiniz kuracağınız için kurulum talimatlarını dikkatle okuyun. Malzemelerde eksik olmadığından emin olun.

Yazın en sıcak günleri dışında gece genelde soğuk olur. Bunun için yanınızda mutlaka kalın kıyafetler bulundurun.

Uzun süreli bir kamp planlıyorsanız ve rahatınıza düşkünseniz şişme yatak alabilirsiniz. Çadırınıza uygun ölçüde olsun.

Kamp sandalyesi de kampın vazgeçilmezi. Terletmeyen kumaşlar rahatlık sağlar.

Kampta yemek konusunu, evden yemek getirerek hem kolaylıkla çözebilirsiniz hem de ucuza mal edersiniz.

KARAVAN SEÇENEĞİ

‘Çadırda kalamam’ diyenler için karavanlar ön plana çıkıyor. Biraz daha konforlu olan karavanlar için kiralama seçenekleri oldukça yaygın. Günlüğü 700-800 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabilen araçlarla istenilen yere gitmek mümkün. Pazarlık yaparsanız daha uyguna da kiralayabilirsiniz. Karavan mekanlarında karavan yeri için fiyat veriliyor. Bazıları ise kişi başı ücret alıyor. Yine Türkiye’nin her bölgesinde bulunan karavan alanları için ortalama ücretler günlük 100 liradan başlıyor.

GÜNEŞ PANELİ OLSUN

Karavan kiralamadan önce kişi sayısı ve büyüklüğü ile ilgili planlama yapın.

Karavanda banyo, tuvalet isteyip istemediğinize karar verin. Fiyatın buna göre değişeceğini unutmayın.

Kiralama yapacağınız firmayı dikkatli seçin.

Yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen karavanlar için sorun yok. Ancak geçenler için D sınıfı ehliyet isteniyor. Buna dikkat!

Karavanı park etmek için her zaman gölge bir yer bulamayabilirsiniz. Bu sebeple karavanda tente olması oldukça önemli.

Karavanın araç sigortası, kaskosu olduğundan emin olun ve kaskonun kapsamlarını incelemeyi es geçmeyin.

Karavanda elektriğin güneş paneli, suyun ise su deposundan karşılanması oldukça önemli. Bunları kontrol edin. (Posta)