Ücretsiz yapılıyor! 81 ilde başladı milyonları çok yakından ilgilendiriyor...

İstanbul Kartal’da 2019 yılında çöken Yeşilyurt Apartmanı’nda kaçak kat çıkıldığı ve kolonun kesildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat vermiş ve Bina Kimlik Sistemi’nin hazırlığı başlamıştı. Bu kapsamda Bina Kimlik Sistemi (BKS) geçtiğimiz yılın ikinci yarısında devreye girdi ve binalar kimliklenmeye başladı. Yeni başlanan tüm binaların sertifika alması, uygulamanın etaplar halinde tüm yapı stoğunda hayata geçirilmesi planlanıyor.

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Türkiye’de yapıların QR kod ve çip teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, teknik verilerin online olarak paylaşılmasına imkan sağlayan bina kimlik belgesi öncelikle yeni iskan alan binalara verilmeye başlandı. Bugüne kadar 26 bin 954 binaya sertifika verildi. En çok binanın belge aldığı il 2591 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 1891 bina ile Antalya, 1879 bina ile İzmir, 1697 bina ile Bursa, 1461 bina ile Kocaeli ve 1043 bina ile Sakarya izledi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, sertifika alan yapıların 5’er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetleneceğini söyledi. Aslan, “Böylece, kolon kesilmesi gibi mevzuata aykırılıklar tespit edilerek gerekli önlemler alınacak. Bir sorun varsa giderilmesi için süre verilecek. Can güvenliğini tehdit eden durumlarda bina boşaltılacak. Sorumlulara para cezası verilecek, suç duyurusunda bulunulacak” diye konuştu.

NE SAĞLIYOR?

Bu sistem ile hem bina sahipleri vatandaşlarca hem de kamu görevlilerince binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşılması mümkün olacak. Periyodik denetimlerle ilave kat atılması, kolon kesilmesi gibi statik aykırılıklar engellenecek.Yangın, deprem gibi afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgilerine ulaşılabilecek.

Her binada kullanılan malzeme bilgileri depolanarak bir veri havuzu oluşturulacak. Binadan daire satın alacak ya da kiralayacaklar yapı hakkında bilgi edinebilecek.

ÜCRETSİZ UYGULANIYOR

Bina kimlik belgesi, yapı sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaksızın binalara monte ediliyor. Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile çalışıldı. Yanmaz, soyulmaz malzeme kullanılan sertifika insan eli ya da afetten zarar görse de içindeki çip sayesinde özelliği kaybolmayacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

2019’da Kartal’da çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı hala hafızalarda. Yaşanan bu acı olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat vermiş ve Bina Kimlik Sistemi projesi geliştirilmişti. Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile özel bir çalışma da yapıldı. Yanmaz, soyulmaz malzemeler kullanırken kartın içine bir de çip yerleştirildi. Böylece insan eli ya da bir afette zarar görse dahi özelliği kaybolmayacak.

İŞTE SİSTEMİN AVANTAJLARI

Ev alacak ya da kiralayacak kişiler bu kimlik kartı sayesinde kullanılan malzemeden teknik özelliklere kadar her detayı görecek. Böylece müteahhit ya da emlakçı tarafından olası yanlış yönlendirmelerin önüne geçilecek.Yangın, deprem gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere uzak bir mesafeden ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi hayati önemdeki bilgilere erişilecek. Zamanla yarışılan afet hallerinde böyle bir sistem hayat kurtaracak.Ülke genelinde süren kaçak yapılarla mücadele sürecine destek olacak. Yapılan denetimlerde ortaya çıkan sonuçla, kimlik bilgileri karşılaştırılacak, kaçak kat çıkma, kolon kesme gibi teknik müdahaleler tespit edilecek.Tüm bu imkanlara ek olarak kişisel bilgiler korunacak. Her isteyen kimlikte işlenen tüm bilgileri göremeyecek. Binada yaşayanlar, binadan ev alacak ya da kiralayacaklar ve kamu için farklı detaylar görünür olacak.