Türkiye’den ABD’ye ticari diplomasi hamlesi

Türkiye’den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 14-18 Mart 2022 tarihlerinde ABD’ye gidecek. Heyet, Washington ve New York’ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILACAK?

Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik iş birliğinde yeni ufuklar ve potansiyel ekonomik iş birliği alanlarının görüşüleceği ziyaret programına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ile iş insanları katılacak.

Heyet, Türk ve Amerikalı iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek ve ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile Birleşik Devletler Ticaret Odasını ziyaret edecek. Atlantic Council düşünce kuruluşunda da ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artırılması konusunda görüşmelerde bulunacak olan heyet, Amerikalı ve uluslararası basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

TİCARİ İLİŞKİLERE OLUMLU YANSIYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortak düzenlenen program kapsamında, Transatlantik ihracatında Türkiye’nin rolünün artırılmasına yönelik paneller ve ticari diplomasi çalıştayları düzenlenecek.

Program kapsamında, New York’taki Türkevi’nde de “Refah İçin Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri” ve “Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek programın Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.