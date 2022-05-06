Türkiye'den 2 milyar dolarlık ihracat!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Türkiye'nin ihracat rakamlarını değerlendirdi. Gülle, ABD pazarı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Gülle şu ifadeleri kullandı: Gerçekten dünyanın geçmiş olduğu bu dönemden etrafımızdaki jeopolitik risklere, pandemiye rağmen 20 ayın 18’inde ihracat ailesi olarak rekorlar açıkladık ve açıklamaya devam edeceğiz. Tedarik zincirinin bozulmasından bahsettik. Lojistikte yaşanan artışların ülkemize getirdiği avantajları gördük. Güvenilir bir ülke pozisyonunda kaldık ve arka arkaya rekorlar geldi. İhracatçı sayımız arttı, firmalarımıza olan yoğun ilgi ile geldiğimiz bu noktada her ay üzerine koyarak gidiyoruz. Nisan ayında 23.4 milyar dolar ile aylık en yüksek ihracat miktarına geldik.

HANGİ İLLER REKORA KATKI SAĞLADI VE HANGİ ÜRÜNLERDE REKOR İHRACAT YAPILDI?

Bu sene kimya sektörümüz otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ile otomotiv sektörümüz pandemi etkisinden tam kurtulamadı. Nisan ayında biraz daha normalleşmeye yakın duruma geldi. Mayıs ayında otomotiv sektörümüz artışını devam ettirecek. Nisan ayında yüzde 50’nin üzerinde artış gerçekleştiren kimya sektörümüz birinciliğini koruyor. Bu sektörümüzün özellikle pandemi dönemi sonrasındaki Türkiye’ye olan ilginin neticesinde önemli bir tedarikçi noktasına geldi.

"BİR ÜLKEYE İLK DEFA 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ"

Çelik sektörümüz geçen sene ciddi bir artış sergilemişti. Hazır giyim sektörümüz 2 milyar doların üzerinde bir banda geçti. Çelik sektörümüz 2 milyar doların üzerinde gidiyor. Demir dışı metaller yüzde 35’e yakın bir artışla bunu gerçekleştirdiler.

En önemli pazarlarımıza bakıldığında bir ülkeye ilk defa 2 milyar dolar ihracat gerçekleşti, bu ülke Almanya’dır. En önemli başarı ABD pazarında yaşanıyor. Pandemi boyunca ihracatını kesintiye uğratmayan ülkelerden birisidir. 4. ülkeden 2. ülke konumuna geldi ve yüzde 50’lik bir artış var. Bunun içerisinde yüksek teknolojili ürünlerden gıdaya kadar hepsini içeren önemli bir pazarımızdır.

Rusya, Ukrayna savaşının etkilerine baktığımızda 4 aylık ihracatımız Rusya ile aynı durumdadır. Ukrayna ile ihracatta ciddi düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Belarus ile ihracatımız artıya dönmüş vaziyette, bunlar önemlidir. Türkiye her iki ülke ile olan siyasi ve diplomatik ilişkilerini iyi yönetmesi neticesiyle bu iki ülkeye ihracatını koşulların el verdiği imkanlar çerçevesinde artıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan’da yaptığı ilişkiler neticesinde burada durmuş olan ihracatımızın önümüzdeki aylarda önemli bir potansiyel içerdiğini söylememiz gerekiyor. Mısır ile ticari ilişkilerin geliştiğini görüyoruz.

Diğer taraftan İstanbul ihracatımızın yarısını yapmaya devam ediyor. İhracat yapmayan ilimiz yok gibi. 61 ilimiz ihracatını artırdı. İhracatını en çok artıran ilimiz Ankara’dır. Yurda yayılmış olan ihracatın memnuniyetini duyuyoruz.

2 bin 200 firmamızın ihracata başladığını söylüyorum ve ihracat başlayan firmalarımız 125 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."