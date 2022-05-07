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    EkonomiTürkiye gün sayıyor! Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
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    Türkiye gün sayıyor! Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayısta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

    07.05.2022 - 15:26 | | Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)
    Türkiye gün sayıyor! Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi. Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması ile test uçuşu gerçekleşti.

    Türkiye gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    İLK UÇAK ERDOĞAN VE ALİYEVİ TAŞIYACAK

    Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2nci, dünyanın ise 5inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklarla yapılacak.

    Türkiye gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    BU BÜYÜK HEYECANA ŞAHİT OLMAK İSTİYORUZ

    Rize'de vatandaşlar da havalimanının açılışını büyük bir heyecanla bekliyor. İsmail Hakkı Yılmaz, Rize-Artvin Havalimanının açılması bizler için daha iyi olacak. Kısa mesafe işimizi daha da kolaylaştıracak. Turizminden ekonomiye bize büyük katkıları olacaktır. Açılışta orada olmayı ve bu büyük ana şahit olmayı istiyorum dedi.

    Türkiye gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    Havalimanında Cumhurbaşkanını karşılayacaklarını belirten Osman Sandıkçı da, Böyle bir havalimanın ilimizde açılacak olması çok güzel. Bundan 10 yıl önce Rize'de deniz doldurularak bir havalimanı olacak deseler inanmazdım, hayal olarak nitelerdik ama gerçek oldu. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. 14 Mayısta açılışta Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Orada olup hep beraber bu heyecanı yaşayacağız diye konuştu.

    Türkiye gün sayıyor Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

    5 YILDIR BU ANI BEKLİYORUZ

    5 yıldır bu anı beklediklerini ifade eden Fatma Ünal ise, İlimizde bu hizmetin yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Yakında İstanbul'a gideceğim, geri dönüşte Rize-Artvin Havalimanına ineceğim. Bizim için büyük bir gurur dedi.

    Mustafa Çelik de Havalimanı kısa bir zamanda yapıldı. Artık Rize-Artvin Havalimanını kullanarak gidip geleceğiz. Önceden İstanbul'a gitmek için Trabzon'a erkenden gidiyorduk. Şimdi 10 dakikada havalimanına gideceğiz. Yakın mesafe. 14 Mayısta açılışta olacağız, en kısa zamanda da gidiş geliş biletlerimizi alacağız ifadelerini kullandı.

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