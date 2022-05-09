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    EkonomiTOGG fabrikasından yeni görüntü... Bakan Varank uçaktan paylaştı!
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    TOGG fabrikasından yeni görüntü... Bakan Varank uçaktan paylaştı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

    09.05.2022 - 13:02 |
    TOGG fabrikasından yeni görüntü... Bakan Varank uçaktan paylaştı!

    Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim... Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak.

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