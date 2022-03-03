THY'den son dakika uçuş kararı! Seferler tamamen durduruldu

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.