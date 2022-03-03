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    EkonomiTHY'den son dakika uçuş kararı! Seferler tamamen durduruldu
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    THY'den son dakika uçuş kararı! Seferler tamamen durduruldu

    Türk Hava Yolları, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.

    03.03.2022 - 23:07 |
    THY'den son dakika uçuş kararı! Seferler tamamen durduruldu

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

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