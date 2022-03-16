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    EkonomiTHY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! İptal edildi
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    THY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! İptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY) son dakika açıkladı. Seyahat edecek yolcuları yakından ilgilendiriyor. Sefer ve uçuşlarla ilgili flaş karar. Birçoğu iptal edildi. THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.  İşte son dakika haberinin detayları...

    16.03.2022 - 19:14 |
    THY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! İptal edildi

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

    Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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