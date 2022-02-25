THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti
THY'den son dakika sefer kararı. Resmen duyurdu. THY, 26 Şubat için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
25.02.2022 - 23:32 |
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Şubat tarihinde Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
Yolcular değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecek.