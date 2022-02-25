°
Şehir seçiniz
    BİST1.9525.46EURO15.68-1.01USD13.78-1.72ALTIN837.62-2.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTHY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti
    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti
    ABONE OL

    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

    THY'den son dakika sefer kararı. Resmen duyurdu. THY, 26 Şubat için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    25.02.2022 - 23:32 |
    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

    Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Şubat tarihinde Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

    Yolcular değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

    Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

    Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

    CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

    CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti
    Sıradaki Haber
    CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

    CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

    Sıradaki Haber
    Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

    Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    Sıradaki Haber