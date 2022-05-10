THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili açıklama
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Hırvatistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
10.05.2022 - 12:24 | | İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.
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