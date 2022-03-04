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    EkonomiThodex ile ilgili yeni gelişme! Siber uzmanlar veri tabanını ele geçirdi, müşteri hesaplarına...
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    Thodex ile ilgili yeni gelişme! Siber uzmanlar veri tabanını ele geçirdi, müşteri hesaplarına...

    140 bin kişiyi 400 milyon lira dolandıran kripto para platformu Thodex ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siber uzmanlar Thodex dolandırıcılarının kullandığı sistemin veri tabanını ele geçirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu da dolandırıcılığın nasıl yapıldığını ortaya çıkardı.

    04.03.2022 - 17:30 |
    Thodex ile ilgili yeni gelişme! Siber uzmanlar veri tabanını ele geçirdi, müşteri hesaplarına...

    Thodex'in dolandırıcılığı ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 140 bin kişiyi 400 milyon lira dolandıran kripto para platformu Thodex'in veri tabanı ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu da dolandırıcılığın nasıl yapıldığını ortaya çıkardı.

    Dolandırıcılık yapmak üzere kurulan Thodex sistemiyle, müşterilerin gerçek kripto paralarını satın alıp, var olmayan kripto paraları da müşterilere satarak 140 bin kişiyi 400 milyon lira dolandırdılar. Tespitlerin hepsi Mali Suçları Araştırma Kurulunun Thodex veri tabanını incelenmesiyle ortaya çıktı.

    VERİ TABANINDAKİ İŞLEMLER ANALİZ EDİLDİ

    TRT Haber'de yer alan habere göre; MASAK da bu veri tabanını incelemeye aldı. Sistemin ilk kurulduğu 2017 sonlarından kapatıldığı Nisan 2021 tarihine kadarki tüm müşterilerin işlem ve hesap hareketleri incelendi. Milyonlarca işlem satır satır analiz edildi.

    Yapılan incelemede, Faruk Fatih Özer ve diğer şüphelilerin yönetimleri altındaki Thodex Platformu veri tabanına müdahale ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

    MÜŞTERİ HESAPLARINA GERÇEKTE OLMAYAN KRİPTO PARALAR TANIMLANDI

    Tespitlere göre şüpheliler, Faruk Fatih Özer'in kontrolünde olan müşteri hesaplarına gerçekte var olmayan kripto paraları tanımladı. Sonra bu gerçek olmayan kripto paraları müşterilere sattı. Müşterilerin gerçek kripto paraları ise olmayan nakit parayla sistem üzerinden satın alındı.

    GÜVENİLİR SİSTEM İMAJI ÇİZDİLER

    Böylece, şüpheliler, Thodex'e yatırılan para ve coinleri kendi hesaplarına aktardı. Öte yandan tüm bunları yaparken kendi aralarında, yani birbirlerine satış yaparak günlük yüz milyon liraya yakın işlem yapıyormuş gibi izlenim verdiler. Böylelikle güvenilir sistem imajı çizdiler.

    BİR KISMINI DA KÜLÇE ALTINLARA DÖNÜŞTÜRDÜLER

    Şüphelilerin hesaplarına aktarılan 350 milyon liranın büyük kısmının tekrar kripto paraya dönüştürerek yurt dışında yer alan kripto borsalarına aktardığı tespit edildi. Yetkililerin yaptığı inceleme sonucunda, şüphelilerin yakınları üzerine bir altın firması kurulduğu belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu firmaya Thodex'te dolandırdıkları paraların aktarıldığı ve bu paralarla fiziki altın alındığı belirlendi.

    FİRARİ ÖZER'İN 30 MİLYON LİRASINA HACİZ UYGULANMIŞTI

    Thodex dolandırıcılığının ortaya çıkması üzerine şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in bankadaki 30 milyon lirasına haciz uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında Thodex'in bankadaki 16 milyon lirası ile 3 aracına da tedbir konularak haciz işlemi uygulanmıştı.

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