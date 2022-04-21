°
Şehir seçiniz
    BİST2.5591.31EURO16.000.48USD14.700.25ALTIN918.83-0.49
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiSon dakika akaryakıt kararı! Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika akaryakıt kararı! Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...
    ABONE OL

    Son dakika akaryakıt kararı! Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...

    Akaryakıt sınırı getirildi. Türkiye harekete geçti. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

    21.04.2022 - 15:48 |
    Son dakika akaryakıt kararı! Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...

    Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlama sonrası Türkiye de harekete geçti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

    Son dakika akaryakıt kararı Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...

    Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!
    İlgili Haber
    Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!
    İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...
    İlgili Haber
    İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...
    Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu
    İlgili Haber
    Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu
    1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı
    İlgili Haber
    1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı
    Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı
    İlgili Haber
    Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı

    GÜNCEL HABERLER

    Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

    İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

    İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

    İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    Sıradaki Haber
    İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

    İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

    Sıradaki Haber
    Kripto para fiyatları fırladı! 5 gündür sürüyor! Bitcoin, Ethereum...

    Kripto para fiyatları fırladı! 5 gündür sürüyor! Bitcoin, Ethereum...

    Sıradaki Haber
    Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

    Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

    Sıradaki Haber