Son dakika akaryakıt kararı! Sınır getirildi, Türkiye harekete geçti ve...
Akaryakıt sınırı getirildi. Türkiye harekete geçti. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.
21.04.2022 - 15:48 |
Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlama sonrası Türkiye de harekete geçti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.
İlgili Haber
İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...