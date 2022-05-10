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    EkonomiSigara fiyatlarıyla ilgili son dakika! Yeni zam geldi! 40 lira oldu
    HaberlerEkonomi Haberleri Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika! Yeni zam geldi! 40 lira oldu
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    Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika! Yeni zam geldi! 40 lira oldu

    Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Yıl başından bu yana 8 lira artan sigaraya bir grubun daha zam yaptığı belirtildi. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 liraya yükselmiş oldu. Haberle birlikte vatandaşlar, “Sigaraya zam mı geldi?”, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve sigara zammının ardından 10 Mayıs sigara fiyatları...

    10.05.2022 - 12:31 |
    Sigara fiyatlarıyla ilgili son dakika! Yeni zam geldi! 40 lira oldu

    Sigara fiyatları için yeni zam yolda. Ocak ve Mart ayında 6 liralık zammın ardından geçtiğimiz günlerde 2 lira daha artış yapılan sigara fiyatları için Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan açıklama geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aybaş, son yapılan fiyat artış ile birlikte güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı. Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 23,50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışa sunuluyor.

    SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI
    Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

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