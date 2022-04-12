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    EkonomiSıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı! Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TL'ye kadar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı! Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TL'ye kadar...
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    Sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı! Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TL'ye kadar...

    Sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası resmen duyuruldu. 12 ay vade ile en düşük 1000 TL, en yüksek 7500 TL olarak faizsiz kredi kullanılabilecek. Akbank'tan bireysel müşterilere yönelik açıklama yapıldı. Nakit ihtiyacı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. İlk defa ve uzaktan müşteri olacak kişiler, işlemleri tamamlandıktan 5 gün içinde sıfır faizli krediye başvuru yapabilecek. Şubelerden kredi alınamayacak ancak uzaktan müşteri olma sürecinde şubeye yönlendirilirlerse kampanyadan yine de faydalanabilecekler. Örnek ödeme planı da tablo ile açıklandı. 12 ay vade ile 7500 TL kredi çeken kişi, aylık olarak 625 lira taksit ödeyecek. Faizsiz kredi kampanyasının detayları...

    12.04.2022 - 09:44 |
    Sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı! Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TL'ye kadar...

    Akbank faizsiz kredi kampanyası başlattı. Akbank Mobil'i indirip 'Akbanklı olmak istiyorum' butonu üzerinden ilerleyerek, ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan kişiler, sıfır faizli kredi kampanyasından faydalanabilecek.

    Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerli olacak. Şubelerden sıfır faizli kredi alınamayacak; ancak uzaktan müşteri olma sürecinde Akbank Mobil’den Şube’ye yönlendirilen müşteriler kampanyadan yararlanabilecek.

    AKBANK MOBİL ÜZERİNDEN

    Kredi başvurusu 'Akbanklı Ol' süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kampanyaya katılanlar, müşteri olduktan sonraki süreyi takip eden 5 gün içinde yüzde 0 faizli krediye başvurabilir.

    MÜŞTERİ OLDUKTAN 5 GÜN İÇİNDE KREDİ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

    Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya ulaştıktan sonra, 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilecek.

    Sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TLye kadar...

    Söz konusu kredi talepleri banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacak. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilecek.

    12 AY VADE İLE EN DÜŞÜK 1000 TL, EN YÜKSEK 7500 TL KREDİ

    Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 ay olarak belirlendi. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5’i + BSMV’dir.

    BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN GEÇERLİ

    Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilecek. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisi. Her yeni müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilecek. 

    Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

    Kredi Tutarı (TL)    Aylık Faiz Oranı    Vade (Ay)    Kredi Tahsis Ücreti (TL)    Aylık Taksit Tutarı (TL)  Toplam Geri Ödeme (TL) 

    7.500 TL          %0               12         39,38 TL                 625 TL             7.539,38 TL                    

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