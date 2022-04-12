Sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatı! Başvuran müşteriler alıyor, 12 ay vade ile 7500 TL'ye kadar...

Akbank faizsiz kredi kampanyası başlattı. Akbank Mobil'i indirip 'Akbanklı olmak istiyorum' butonu üzerinden ilerleyerek, ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan kişiler, sıfır faizli kredi kampanyasından faydalanabilecek.



Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerli olacak. Şubelerden sıfır faizli kredi alınamayacak; ancak uzaktan müşteri olma sürecinde Akbank Mobil’den Şube’ye yönlendirilen müşteriler kampanyadan yararlanabilecek.



AKBANK MOBİL ÜZERİNDEN

Kredi başvurusu 'Akbanklı Ol' süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kampanyaya katılanlar, müşteri olduktan sonraki süreyi takip eden 5 gün içinde yüzde 0 faizli krediye başvurabilir.



MÜŞTERİ OLDUKTAN 5 GÜN İÇİNDE KREDİ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya ulaştıktan sonra, 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilecek.

Söz konusu kredi talepleri banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacak. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilecek.



12 AY VADE İLE EN DÜŞÜK 1000 TL, EN YÜKSEK 7500 TL KREDİ

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 ay olarak belirlendi. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5’i + BSMV’dir.

BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN GEÇERLİ



Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilecek. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisi. Her yeni müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilecek.

Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kredi Tutarı (TL) Aylık Faiz Oranı Vade (Ay) Kredi Tahsis Ücreti (TL) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)

7.500 TL %0 12 39,38 TL 625 TL 7.539,38 TL