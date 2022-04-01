SGK ödemiyor! Cebinizden karşılamak zorundasınız! Milyonları ilgilendiriyor

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor. Trafik sigortası ile ilgili flaş açıklama! Hürriyet'ten Noyan Doğan, trafik kazası geçiren sürücülerin tedavi masraflarının karşılanmasıyla ilgili detayları köşesine taşıdı.

Doğan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Rakamlar açıklandı, sigorta şirketleri, 2021 yılında, trafik sigortasından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), 1.8 milyar TL para aktardı.

Bu rakam, sadece geçen yıl için aktarılan tutar. Son 5 yılda ise sigortacılar, SGK’ya, 7 milyar liranın üzerine prim aktarımı gerçekleştirdi. Peki, sigortacılar bu parayı neden SGK’ya aktarıyor? 10 yıl önce yapılan bir düzenleme ile trafik kazalarında yaralananların tüm tedavi giderlerini SGK’nın karşılamasına ve sigorta şirketlerinin de trafik sigortasından aldıkları primin yüzde 10’unu SGK’ya aktarmasına karar verildi.

Böylece 10 yıl önce sigorta şirketlerinin trafik sigortasından kaynaklı sağlık gideri ödeme sorumluluğu ortadan kalktı. Bundan kimin haberi var? Toplumun büyük bir çoğunluğunun haberi olmadığı belli ki, halen, trafik kazası geçirenler sigorta şirketlerine tedavi giderlerinin karşılanması için başvuruyor. Sigorta şirketleri de haklı olarak, ‘bizim sorumluluğumuz yok SGK’ya başvurun’ diyor.

TEDAVİNİN TAMAMI ÖDENMİYOR

Peki, trafik kazalarında tedavi giderlerinin sigorta şirketlerinden alınıp SGK’ya devredilmesi iyi mi oldu? Tartışılır. Şöyle ki, trafik kazası geçirdiniz, özel, kamu; hangi hastaneye giderseniz gidin; acil durumda tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanıyor. Buraya kadar sorun yok. Ancak tedaviniz özel, üniversite ya da branş hastanesinde devam ediyorsa ve herhangi bir sosyal güvenlik sistemine bağlıysanız ya da Genel Sağlık Sigortası kapsamındaysanız SGK, sağlık giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden ödüyor. Yani, tedavinizin belirli bir miktarını karşılıyor, üzerini cebinizden ödemek durumunda kalıyorsunuz. Aynısı tedavinin bir parçası olan protez, suni uzuv gibi durumlar için de geçerli. Bunları da SGK, SUT üzerinden karşılıyor, üzerini vatandaş cebinden ödemek zorunda kalıyor. Herhangi bir sosyal güvenlik çatısı altında değilseniz, Genel Sağlık Sigortası kapsamında da değilseniz acil dışındaki tüm giderleri cebinizden ödemek zorundasınız.

KAZALARDA SORUMLULUK KİMDE?

Oysa, 10 yıl öncesine kadar, trafik kazalarında sigorta şirketlerinin sorumluluğu varken, kamu, özel hastane ayrımı yapılmadan, SUT olmadan, geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, protez gibi giderler de dahil tüm tedavi masrafları, trafik sigortasının tedavi teminatı kapsamında ödeniyordu. Bu yüzden trafik kazalarında tedavi giderlerinin sigorta şirketlerinden alınıp SGK’ya devredilmesinin iyi bir uygulama olup olmadığı tartışılır diyorum. Tartışıldığı kesin ki, SGK’dan tedavi giderlerinin tamamını alamamış, sonrasında sigorta şirketine başvurmuş ama oradan da ‘sorumluluk bizde değil SGK’da’ cevabı almış ve sağlık giderini cebinden ödemek zorunda kalmış kaza mağdurları hem mahkemelere hem de Sigorta Tahkim Komisyonu’na şikayette bulunuyor ve şikayette bulununların sayısı da öyle az değil.

İşin daha da ilginci, 10 yıldır sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini SGK’ya aktarırken SUT üzerinden hesap yapıp da aktarmıyor. Burada da akla şöyle bir soru takılıyor; SGK, sigortacılardan aldığı paranın ne kadarını trafik kazalarında tedavi gideri olarak ödüyor? Özetle, 10 yıldır trafik sigortası yaptıran sürücüler, trafik kazası geçirenlerin tedavilerini ödedikleri primlerden karşılıyor.