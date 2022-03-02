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    Sberbank, Avrupa pazarından çekildi

    Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

    02.03.2022 - 11:50 |
    Sberbank, Avrupa pazarından çekildi

    Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) "Sberbank'ın Avrupa'daki bağlı ortaklıkları batıyor veya batmaları büyük olasılık" açıklaması yapılmıştı.

    Avrupa Merkez Bankası, Sberbank'ın bağlı ortaklığı Sberbank Europe AG'nin Hırvatistan ve Slovenya'daki bağlı ortaklıklarının batmakta olduklarını veya batmalarının muhtemel olduğunu bildirmişti.

    ECB'den yapılan açıklamada "Sberbank Europe AG ve bağlı ortaklıkları ciddi mevduat çekişleri ile karşı karşıya. Bu durum, bankanın likidite pozisyonunu kötüleştirdi" ifadeleri kullanılmıştı.

     

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