°
Şehir seçiniz
    BİST1.851-8.17EURO15.800.93USD14.041.63ALTIN885.354.34
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması...
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması...
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini bildirerek, "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

    24.02.2022 - 16:31 |
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması...

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı uluslararası piyasaları vurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, Turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

    Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplara karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

    Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

    İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

    İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

    Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

    Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

    Sıradaki Haber
    Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

    Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

    Sıradaki Haber
    ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

    ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

    Sıradaki Haber