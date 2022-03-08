Rusya: Petrol fiyatÄ± varil baÅŸÄ±na 300 dolar veya daha fazla olabilir

AÃ§Ä±klamada Avrupa yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 500 milyar metrekÃ¼p gaz tÃ¼ketiyor. Rusya bunun yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Rusya, onlarca yÄ±ldÄ±r gÃ¼venilir bir ortaktan baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±. Gazprom, Avrupa'ya gaz tedarikine iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸmeden doÄŸan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor. Rusya, Avrupa'nÄ±n Ã¶nemli bir petrol tedarikÃ§isidir. Avrupa yaklaÅŸÄ±k 500 milyon ton petrol tÃ¼ketiyor ve Rusya bunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30'unu saÄŸlÄ±yor, yani 150 milyon ton ve bunun Ã¼zerine 80 milyon ton petrokimya. OrtaklarÄ±mÄ±zÄ±n, tÃ¼ccarlarÄ±n, nakliye ÅŸirketlerinin, bankalarÄ±n ve finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n muazzam bir baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz ifadeleri yer aldÄ±.

VARÄ°L BAÅžINA 300 DOLAR

Novak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ±n ve eylemlerin sadece piyasayÄ± alt Ã¼st edeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim. Petrol fiyatlarÄ±nÄ±n varil baÅŸÄ±na 130 dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaten gÃ¶rdÃ¼k. AyrÄ±ca herkes, Rusya'nÄ±n tedarik ettiÄŸi petrol ve petrokimya Ã¼rÃ¼nlerinin, geniÅŸ boru hattÄ± altyapÄ±sÄ± ve deniz lojistiÄŸi ile Avrupa pazarÄ±nda ÅŸu anda en rekabetÃ§i olduÄŸunu biliyor. YukarÄ±da bahsedilen Rus petrolÃ¼nÃ¼n dÃ¼nya pazarÄ± iÃ§in feci sonuÃ§larÄ± olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Fiyat artÄ±ÅŸÄ± tahmin edilemez, varil baÅŸÄ±na 300 dolara kadar veya daha fazla olacak.Ve Avrupa pazarÄ±nda Rus petrolÃ¼nÃ¼n yerine yedeÄŸini Ã§abucak bulmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. YÄ±llar alacak ve AvrupalÄ± tÃ¼keticiler iÃ§in hala Ã§ok daha pahalÄ± olacak. dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Novak Rusya'dan gelen enerji kaynaklarÄ±nÄ± kesmek istiyorsanÄ±z, devam edin, biz buna hazÄ±rÄ±z. Bu hacimlerin nereye yÃ¶nlendirileceÄŸini biliyoruz ifadelerine yer verdi.