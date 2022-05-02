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'Ruble' hamlesi! Rus bankasında hesap açıldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas satın aldıkları Rus gazı için Moskova'nın isteği üstüne ruble ile ödeme yapılması amacıyla, belirlenen Rus bankasında hesap açtıklarını belirtti.

02.05.2022 - 12:26 |
'Ruble' hamlesi! Rus bankasında hesap açıldı

Gulyas, Macar Radio Kossuth radyosuna demecinde, Macaristan’ın dışında 9 Avrupa ülkesinin daha Rus gazı için ruble ile ödeme yapabilmek adına Rus bankasında hesap açtığını ancak bunu kamuoyu önünde kabul etmediklerini iddia etti.

Rusya, Ukrayna’da düzenlediği operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmasını şart koştu. Söz konusu şartı kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan’a Rus gazının gönderimi durduruldu.

İLK DOĞAL GAZ KESİNTİSİ

Rus lider Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda ilk doğalgaz kesintisi kararı, 27 Nisan 2022’den itibaren Polonya ve Bulgaristan’a uygulanmaya başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili verdiği kararı uygulamaya koydu. Doğalgaz satışında Ruble ile ödemeye yanaşmayan Bulgaristan ve Polonya'ya satışı durdurdu.

24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Ruble ile ödeme yapmayan iki NATO ve AB üyesi Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz arzı askıya alındı.

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