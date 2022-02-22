°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-1.78EURO15.590.77USD13.760.78ALTIN842.230.59
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiRekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza
    HaberlerEkonomi Haberleri Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza
    ABONE OL

    Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza

    Rekabet Kurumu'nca perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari ceza verildi.

    22.02.2022 - 10:23 | | DHA
    Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenirken, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Söz konusu eylemin 4054 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına, 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari para cezası verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

    Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

    AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

    Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

    Sıradaki Haber
    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Sıradaki Haber
    Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

    Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Sıradaki Haber